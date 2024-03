Hà Tĩnh: Phá đường dây tổ chức cho hàng chục người trốn đi nước ngoài Hà Tĩnh: Phá đường dây tổ chức cho hàng chục người trốn đi nước ngoài

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh (SN 1987, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khi tổ chức cho 30 người trốn đi nước ngoài.

Theo đó, tháng 1/2023, Phòng An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tổ chức cho khoảng 30 công dân trú tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang Trung Quốc rồi từ Trung Quốc vượt biên bằng đường biển sang Hàn Quốc. Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu Đỗ Trọng Anh. Ảnh: PV Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 6 đối tượng đã tổ chức cho 30 công dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình, TP Hà Nội trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép. Theo hồ sơ, khoảng 9/2023 đôi tượng Long (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) sang Việt Nam, chủ động hẹn gặp và trao đổi với Đỗ Trọng Anh (trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh) về việc đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc với chi phí 13.000 USD. Đỗ Trọng Anh chịu trách nhiệm tìm nguồn lao động ở Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc; Long sẽ đón, đưa lao động vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc. Đầu tháng 10/2023, sau khi thỏa thuận, thống nhất các nội dung trên với Long và Đỗ Trọng Anh đã đã liên hệ, cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để tìm các công dân có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với chi phí khoảng từ 15.000 đến 20.000 USD/người, đặt cọc 20 triệu đồng; trước khi xuất cảnh sang Trung Quốc thì nộp 50 triệu đồng đến 450 triệu đồng. Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: PV Sau khi các công dân được cấp visa du lịch Trung Quốc, Đỗ Trọng Anh mua vé máy bay cho các công dân và yêu cầu họ có mặt tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước 20 giờ ngày 16/10/2023 để nộp đủ tiền và làm các thủ tục xuất cảnh. Ngày 17/10/2023, Đỗ Trọng Anh bàn giao 30 công dân cho Long, Đỗ Trọng Anh trở về Việt Nam. Ngày 23/10/2023, Long tổ chức cho 30 công dân đó vượt biển bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Đến ngày 04/01/2024 các công dân nói trên bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam, nhập cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Đỗ Trọng Anh, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Võ Công Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và đồng bọn. Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến; Nguyễn Thị Hằng và Võ Công Sơn. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên. Tham khảo thêm Khởi tố nữ giám đốc đưa người trốn đi nước ngoài bằng visa du lịch

