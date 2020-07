Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm tra nước uống đóng chai, nước đá

Theo Chi cục An toàn vệ sinh tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 49 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình được quản lý và cấp phép hoạt động. Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được phê duyệt đầu năm, ngày 21/5/2020 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh ban hành quyết định số 13/QĐ-ATTP về việc kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai đóng bình như: điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất cơ bản được tập huấn, thực hành tốt về quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm an toàn; được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tự công bố sản phẩm và thực hiện các quy định kiểm định chất lượng sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm.

Từ ngày 21/5 đến 21/6/2020, Chi cục đã tiến hành kiểm tra, hậu kiểm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại 49/49 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai đóng bình trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, nhận thấy hầu hết các cơ sở đều tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; hồ sơ thủ tục hành chính đầy đủ, còn hiệu lực; trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, xét nghiệm nguồn nước, tự công bố sản phẩm, kiểm định chất lượng sản phẩm theo đúng quy định.

Theo đó, đoàn cũng đã tiến hành lấy 49 mẫu nước uống đóng chai, đóng bình gửi các cơ quan chức năng để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.

Song song với quá trình kiểm tra, lấy mẫu, đoàn cũng đã hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở thực hành tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.