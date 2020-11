Hai anh em ruột cầm đầu băng nhóm dùng dao khống chế cướp tài sản táo tợn

Hiện công an đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Gia Huy (17 tuổi), Nguyễn Gia Tự (15 tuổi, là em của Gia Huy), Nguyễn Hữu Thiện (15 tuổi) và Lê Hữu Lĩnh (17 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý với 3 đối tượng Trương Duy Tân (17 tuổi), Phạm Minh Tuân (33 tuổi) và Võ Đình Dinh (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) vì có liên quan đến băng cướp này.

Gia Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vài tháng trở lại đây, trên địa bàn TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thường xuyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn. Nhiều người là nạn nhân cho biết, nhóm này thường đi trên xe máy phân khối lớn, tuổi đời còn khá trẻ.

Phần lớn các nạn nhân bị cướp là phụ nữ, người đi 1 mình vào khuya và rạng sáng ở những khu vực vắng. Các nạn nhân cho hay, nhóm áp sát đạp ngã xe rồi dùng dao khống chế uy hiếp. Nếu nạn nhân chống trả nhóm dùng dao tấn công rồi tẩu thoát. Điều này khiến cho nhiều người dân ở khu vực hết sức hoang mang bất an.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định băng nhóm trên là do 2 anh em ruột Gia Huy, Gia Tự cầm đầu nên truy bắt. Ngày 30/10, trinh sát công an phát hiện nhóm đối tượng nên đưa về trụ sở. Tại đây, nhóm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản ở huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất, TP.Long Khánh, TP.Biên Hoà (đều thuộc tỉnh Đồng Nai).

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm khai, chọn lúc khuya và rạng sáng điều khiển xe máy rảo quanh các khu vực vắng. Khi phát hiện "con mồi" là phụ nữ, thanh niên đi 1 mình thì nhóm tiếp cận đạp ngã xe, sau đó dùng dao khống chế cướp tài sản rồi tẩu thoát. Nếu nạn nhân chống trả thì nhóm dùng dao tấn công.

Điển hình, rạng sáng 17/10, anh Th. (ngụ TP.Biên Hoà) đi xe máy ở KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hoà thì nhóm đi xe áp sát dùng dao khống chế. Quá hoảng sợ anh Th. vứt xe tẩu thoát.

Hay tối 21/9, anh Ng.T.K.T. (ngụ TP.Biên Hoà) đi xe máy ở KP.1B, phường Tân Hạnh, TP.Biên Hoà thì nhóm áp sát. Sau đó, nhóm dùng tay đấm đá vào người anh T. khiến anh ngã xuống đường rồi cướp xe tẩu thoát.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.