Hai anh em vượt khó, trở thành sinh viên trong sắc áo lực lượng vũ trang

Nguyễn Minh Duy (sinh năm 2001) và Nguyễn Minh Khiêm (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên trong một gia đình bốn người, gồm bà ngoại, mẹ và hai anh em tại thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Một mất mát lớn đến với gia đình vào năm 2005 đó là ba của Duy, Khiêm đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ của hai bạn là cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng phải một mình nuôi các con khôn lớn. Duy với Khiêm đã lựa chọn hai ngôi trường thuộc lực lượng vũ trang để có sự nghiệp ổn định và giúp mẹ đỡ vất vả đi phần nào khi cả hai trường đều không tốn học phí.

Nguyễn Minh Duy hiện đang học năm thứ ba, ngành An toàn thông tin tại Học viện An ninh nhân dân (T01), Bộ Công an. Năm 2019, Duy đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 với số điểm 25,4 khối A00 và qua đó đỗ vào ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân. Hiện tại, Duy vẫn đang tiếp tục học tập tại đây với nhiều thành tích đáng kể trong học tập cũng như hoạt động đoàn thể tại trường.

Minh Duy khi đang hoạt động tại Truyền hình C500TV.

Người em trai, Nguyễn Minh Khiêm, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Năm 2021, tuy dịch bệnh tác động nhiều mặt trong quá trình ôn thi nhưng Khiêm đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 24, khối A00 để chính thức trở thành sinh viên. Vừa trải qua 6 tháng tân binh, Khiêm đã chọn được chuyên ngành của mình là Chỉ huy vận tải và đang tiếp tục theo học dưới sự điều phối của nhà trường.

Chia sẻ suy nghĩ của mình về quyết định lựa chọn ngành An toàn thông tin ở năm 2019, Minh Duy tâm sự: “Được trở thành một chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân là ước mơ từ bé của mình, cùng với hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, chính vì thế mình luôn cố gắng phấn đấu học tập để thực hiện ước mơ cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cuối năm lớp 12, khi bạn bè đều lựa chọn thi vào các trường đại học ở TP. HCM hay Đà Nẵng thì mình đã quyết định đăng ký thi vào ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân tại Hà Nội và đã trúng tuyển”.

Minh Khiêm trong màu áo lính - sinh viên.

Sau 3 năm theo học ngành An toàn thông tin, Duy càng thêm yêu thích ngành học của mình: "Môi trường học tập ở đây rất tốt, tính kỷ luật cao, sinh viên được học các thầy cô nhiệt huyết, tận tâm và có trình độ chuyên môn cao”, Duy tâm sự.

Khiêm cũng chia sẻ cảm nghĩ sau gần một năm học tập tại Học viện Hậu cần: "Nhờ có sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn, thầy cô nên mình dần quen và cảm thấy sống trong môi trường nề nếp, kỷ luật, kỉ cương như ở đây là một điều kiện lý tưởng để rèn luyện đạo đức, thể chất nhằm phát triển bản thân. Mình hy vọng rằng trong chặng đường tiếp theo, mình sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và phấn đấu tốt nghiệp loại Giỏi”.

Gia đình của hai anh em Duy, Khiêm.

Nói về gia đình, Minh Duy luôn tự hào về người bà và mẹ của mình: “Mình ra Hà Nội học được 2 năm thì em trai mình cũng thi đậu vào Học viện Hậu cần. Do đặc thù của lực lượng vũ trang đi học xa nhà nên một năm hai anh em chỉ có thể về thăm gia đình vào dịp Tết và Hè. Hy vọng bà và mẹ sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục đồng hành với hai anh em trong chặng đường dài sắp tới".