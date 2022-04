Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, đêm 13/4, rạng sáng 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này và Công an huyện Mường Lát, Công an huyện Quan Hóa bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển ma túy.

Trong khi khống chế, bắt giữ, các đối tượng đã rất manh động, dùng tất cả hung khí chống trả quyết liệt và gây thương tích cho 2 cán bộ chiến sĩ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được cả 4 tên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tại bệnh viện, sau 5 ngày điều trị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và cán bộ Công an huyện Mường Lát bị thương.

Đại tá Dương Văn Tiến rất biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của tổ công tác nói chung và 2 cán bộ chiến sĩ bị thương nói riêng, đồng thời, động viên 2 cán bộ chiến sĩ yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục để sớm trở lại công tác.

Hiện, vụ vận chuyển ma túy này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.