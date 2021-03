Hài cốt 7.300 năm của thạch nữ 17 tuổi bị ngược đãi dã man tiết lộ bí ẩn chấn động thế giới

Cô gái Linh Khẩu, vì sao cô ấy lại có cái tên đó? Trên thực tế, câu trả lời rất đơn giản là do hài cốt của cô gái Linh Khẩu được tìm thấy trên cánh đồng của làng Linh Khẩu ở Tây An. Khi tìm thấy hài cốt của cô, các chuyên gia rất vui mừng. Họ đã ngay lập tức lao vào nghiên cứu và thông qua việc phân tích những gì còn sót lại của cô gái không miệng, họ thu được rất nhiều điều kỳ lạ.

Phục dựng hình ảnh cô gái Linh Khẩu

Họ đã tìm thấy một số vũ khí bằng xương nằm rải rác trên hài cốt, và những mảnh xương này có dấu vết đã được sử dụng nhiều lần. Và từ góc độ của bản thân hài cốt, dường như các vũ khí bằng xương này đã được đâm rất xâu vào hài cốt.

Vũ khí bằng xương nằm rải rác trên hài cốt

Các nhà khảo cổ học sử dụng phương pháp điều tra đặc biệt là thử nghiệm carbon 14. Qua đó, xác định cô gái Linh Khẩu qua đời hơn 7.000 năm qua ở thời đại xã hội mẫu hệ. Từ đó đặt câu hỏi tại sao lại bị ngược đãi khi địa vị của phụ nữ lúc bấy giờ rất cao?

Điểm nghi vấn cuối cùng chính là cái xác không bị vứt ra đất hoang mà lại được đặt trong ngôi mộ còn nguyên vẹn sau khi chết? Khi mọi người còn nghi ngờ, các chuyên gia đã sử dụng công nghệ cao để giải quyết các thắc mắc. Theo phân tích sâu hơn về bộ hài cốt, người ta nhận thấy xương mu của bộ hài cốt này có đặc điểm của nam giới.

Sau một cuộc kiểm tra DNA đặc biệt, người ta phát hiện ra rằng cô ấy lại thể hiện những đặc điểm của nữ giới.

Trên thực tế, ngay từ đầu các chuyên gia đã nghi ngờ về giới tính của bộ hài cốt này và không xác định ngay đây là hài cốt của phụ nữ. Sau một cuộc kiểm tra DNA đặc biệt, người ta phát hiện ra rằng cô ấy lại thể hiện những đặc điểm của nữ giới. Câu trả lời đã tiết lộ bí mật về cơ thể của cô gái Linh Khẩu: "Người này là một người lưỡng tính". Sau một loạt các cuộc kiểm tra cẩn thận khác, tuổi của cô gái Linh Khẩu cuối cùng đã được ấn định từ 14 đến 18 tuổi. Tất cả chúng ta đều biết rằng trong xã hội mẫu hệ, cô ấy nên có con ở độ tuổi của mình. Có lẽ chính điều này mà sự lưỡng tính của cô ấy đã bị phát hiện .



Trong xã hội mẫu hệ, phụ nữ chiếm ưu thế tuyệt đối. Và thân phận lưỡng tính của người này khiến người dân của "anh ta" cảm thấy nỗi sợ hãi mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Họ sợ rằng nếu người này đóng vai trò sinh sản trong thị tộc, thì có thể con cái sẽ trở thành người lưỡng tính. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của xã hội mẫu hệ. Bộ tộc cuối cùng đã chọn giết cô, nhưng vì vẫn còn một chút nhân tính, vì vậy họ không lựa chọn ném xác mà thay vào đó theo nghi thức chôn cất nữ thống trị quý tộc.

3 vũ khí bằng xương chèn từ bộ phận sinh dục xuống vùng bụng dưới, một khúc xương được đưa thẳng từ bộ phận sinh dục vào phần xương hông.

Trong hài cốt chứa đầy vũ khí bằng xương, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 3 vũ khí bằng xương chèn từ bộ phận sinh dục xuống vùng bụng dưới, một khúc xương được đưa thẳng từ bộ phận sinh dục vào phần xương hông .Hơn nữa, cô gái Linh Khẩu bị mất một xương cánh tay, người ta cho rằng mọi người đã làm vậy để tránh sự báo thù của "anh ta". Hãy phân tích nguyên nhân của những người lưỡng tính.

Cô gái Linh Khẩu bị mất một xương cánh tay, người ta cho rằng mọi người đã làm vậy để tránh sự báo thù của "anh ta".

Không có gì xảy ra mà không có lý do, chẳng hạn như người lưỡng tính. Linh Khẩu có thể đã nạp quá nhiều hormone phản giới tính của mình trong thời kỳ phát triển. Hoặc lý do khiến người này cuối cùng trở thành thạch nữ có thể là do mẹ anh ta đã dùng quá nhiều những món ăn có chứa hormone nam, chẳng hạn như nội tạng của một số động vật đực khi mang thai.

Trên thực tế, không ai biết lý do thực sự của sự việc này, chúng ta không thể quay ngược lại 7.000 năm trước. Vào thời điểm đó, Linh Khẩu có thể là nạn nhân của thời đại lạc hậu, nhưng nếu sinh ra ở hiện tại, "anh ta" có thể sẽ có kết quả khác, nhưng rất tiếc điều này sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, đây là một khám phá khá bất ngờ. Nó cho phép chúng ta thấy được thói quen và cách sống của mọi người vào thời điểm cổ đại đó, đồng thời cho chúng ta biết quỹ đạo tiến hóa của loài người.