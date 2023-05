Hai cựu công an TP.HCM tham gia cướp tiền ảo lãnh án 29 năm tù

Hai cựu công an TP.HCM tham gia cướp tiền ảo lãnh án 29 năm tù Hai cựu công an TP.HCM tham gia cướp tiền ảo lãnh án 29 năm tù

Hai cựu công an TP.HCM tham gia vụ cướp tiền ảo bị phạt 29 năm tù. Trong đó, cựu công an phường 5, quận 5 lãnh 12 năm tù, còn cựu công an công tác tại Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lãnh 17 năm tù.