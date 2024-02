Hai đại úy Công an tỉnh Long An cứu sống bé trai người Trung Quốc bị đuối nước

Chiều 1/2, Công an Long An thông báo nhanh đến công an toàn tỉnh về hành động kịp thời của 2 đại úy thuộc công an xã đã cứu sống 1 trẻ em đuối nước tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa).

"Gương đại úy Nguyễn Quốc Đạt, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng và đại úy Lê Đức Anh, Cán bộ Công an xã Phước Đông, huyện Cần Đước (Long An) đã cứu cháu bé đuối nước tại đảo San Hô 2, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là hành động cần học tập, nhân rộng", đại diện Công an tỉnh Long An cho biết.

Ngày 25/1/2024, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức nghiên cứu thực tế cho lớp Trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, đoàn tham quan tại đảo San Hô 2, TP. Nha Trang.

Đại úy Nguyễn Quốc Đạt, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng (bên phải) và Đại úy Lê Đức Anh, Cán bộ Công an xã Phước Đông, huyện Cần Đước (Long An). Ảnh: CACC

Lúc đang ngồi ăn cơm trưa cùng đoàn, đại úy Nguyễn Quốc Đạt và đại úy Lê Đức Anh phát hiện một nhân viên khu du lịch đang cố gắng vớt cháu bé có biểu hiện đuối nước tại hồ bơi gần đó.

Lập tức cả hai lao xuống hồ bơi, nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân, ngưng thở, có chất thải ở hậu môn.

Bằng các biện pháp sơ cứu trẻ đuối nước, hai cán bộ công an đã kịp thời giúp cháu bé qua khỏi cơn nguy kịch, đồng thời chuyển ngay đến cơ sở y tế.

Nạn nhân là du khách người Trung Quốc, khoảng 10 tuổi, cùng gia đình đến TP.Nha Trang du lịch.