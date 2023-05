Hai đối tượng trộm chuyên nghiệp gây án ở tỉnh Bạc Liêu, sa lưới tại Long An

Chiều 4/5, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, vừa hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ cùng hai đối tượng tên Thạch Thảo (26 tuổi) và Thạch Thị Bé Ngọc (20 tuổi, cùng ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 15 giờ ngày 3/5, Công an thị xã Giá Rai thông tin có hai đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp vừa gây án, hiện đang bị lực lượng truy đuổi tẩu thoát về hướng TP.HCM theo tuyến quốc lộ 1.

Hai nghi phạm trong vụ trộm đường dài bị trinh sát hình sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Đoạn đường cách xa hơn 130km từ thị xã Giá Rai lên huyện Bến Lức chạy tốc độ phải mất 4 giờ nên trinh sát hình sự cùng đội dân phòng phòng chống tội phạm liên xã huyện Bến Lức triển khai chốt chặn và mật phục từ chân cầu Bến Lức đến giáp huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Đến 20 giờ cùng ngày, phát hiện 2 đối tượng đi chung xe máy vừa tới Km 1936 thuộc khu vực ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, lực lượng ép phương tiện vào lề, khống chế bắt giữ.

Tại công an, đối tượng Thảo và Ngọc thừa nhận chuyên "ăn hàng" xe máy và các tài sản khác ở tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng với gần 15 vụ. Lần này vừa thực hiện thành công vụ trộm xe máy thì bị phát hiện nên 2 đối tượng tẩu thoát về TP.HCM nhưng lại bị sa lưới tại huyện Bến Lức.