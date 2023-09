Bức ảnh chụp bảng kê 16 khoản thu của trường, trong đó có 5 khoản thu khi tính tổng số tiền lên đến tiền trăm triệu đồng gồm: khoản thu vệ sinh trường có tổng số tiền 149.526.000 đồng, phô tô đề kiểm tra 184.600.000 đồng, mua ti vi 276.900.000 đồng, quỹ hội phụ huynh 230.750.000 đồng, hỗ trợ cơ sở vật chất 155.064.000 đồng. Bức ảnh chụp này sau khi đăng trên mạng xã hội đã gây sự chú ý, quan tâm của dư luận.



Có thông tin cho rằng nhiều khoản thu của trường này không nằm trong danh sách các khoản thu theo quy định của Bộ GDĐT và Nghị quyết số 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương.

Trước thông tin về bảng kê các khoản thu gây xôn xao, ngày 27/9, phóng viên Dân Việt đã về trường học này làm việc với lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu thực hư thông tin.

Bảng kê 16 khoản thu và tố trường THCS Nguyễn Trãi lạm đang thu lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH.

Nói về 2 khoản thu "Hỗ trợ cơ sở vật chất" với mức thu 168.000 đồng/học sinh và "Mua bổ sung bàn ghế" với mức 40.000 đồng/học sinh do phụ huynh liệt kê, thầy Đỗ Văn Hoà, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, năm học 2023 – 2024, Trường THCS Nguyễn Trãi có 22 lớp với 923 học sinh (tăng 2 lớp và 156 học sinh so với năm học trước), gây khó khăn cho nhà trường về cơ sở vật chất và giáo viên. Cụ thể nhà trường thiếu 96 bộ bàn ghế mới, có 60 bộ bàn ghế cũ, hỏng cần sửa chữa và thiếu 3 giáo viên.

Nhà trường đã báo cáo với chính quyền phường Bến Tắm và Phòng GDĐT TP.Chí Linh về tình hình cơ sở vật chất của trường. Tuy nhiên, phường Bến Tắm chưa có điều kiện để cấp bàn ghế cho nhà trường. Vì vậy, để cho các học sinh có điều kiện học tập tốt nhất, nhà trường đã xin phép kêu gọi ủng hộ từ các phụ huynh, các nhà hảo tâm tài trợ 96 bộ bàn ghế và sửa chữa 60 bộ bàn ghế cũ.

Khi lập kế hoạch các khoản thu đầu năm, trong đó ở phần khoản thu kêu gọi, vận động, ủng hộ từ phụ huynh, nhà trường đã đưa vào khoản thu "Hỗ trợ cơ sở vật chất" với mức thu 168.000 đồng/học sinh để dành mục đích chi cho việc mua sắm thêm 96 bộ bàn ghế mới và sửa chữa 60 bộ bàn ghế cũ.

Vị hiệu trưởng cho hay, không hiểu sao phụ huynh này lại chia rạch ròi thành 2 khoản thu "Hỗ trợ cơ sở vật chất" với mức thu 168.000 đồng/học sinh và "Mua bổ sung bàn ghế" với mức thu 40.000 đồng/học sinh, đã gây hiểu lầm trong dư luận.

Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Bến Tắm, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nói về khoản thu "Mua loa đài" với mức thu 15.000 đồng/học sinh, thầy Hoà giải thích, do bộ loa đài của trường được cấp từ năm 2010, qua 13 năm sử dụng đến nay bộ loa đài đã hỏng không sử dụng được gây ảnh hưởng đến các hoạt động tập thể của trường cũng như ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền của nhà trường đến học sinh. Vì vậy nhà trường đã thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi, vận động phụ huynh tài trợ cho một bộ loa đài mới để phục vụ cho các hoạt động tập thể của nhà trường.

Nói về khoản thu "Mua ti vi" với mức thu 300.000 đồng/học sinh, với tổng số tiền 276.900.000 đồng mà phụ huynh thống kê, thầy Hoà lý giải, không phải tất cả học sinh trong trường phải đóng mà trường chỉ thiếu 7 ti vi ở 7 lớp 6 nên chỉ kêu gọi phụ huynh của học sinh 7 lớp 6 này ủng hộ để mua ti vi để con em được học tập tốt hơn. Khoản thu "Mua ti vi" không nằm trong khoản thu của trường mà do 7 lớp 6 này kêu gọi phụ huynh đóng góp ủng hộ thôi. Việc phụ huynh thống kê như vậy là chưa chính xác.

Còn về khoản thu "Hỗ trợ xe đưa học sinh giỏi đi thi", thầy Hoà giải thích, nhà trường có 7 em nằm trong các đội tuyển học sinh giỏi của thành phố đang ôn luyện bồi dưỡng tại Trường THCS Chu Văn An (phường Cộng Hoà), do cách từ Bến Tắm ra Trường THCS Chu Văn An xa, nên để bảo đảm cho các em đi lại, phụ huynh các em học sinh đề nghị nhà trường đưa đón xe ô tô ra Trường Chu Văn An, nếu nhà trường không thuê xe ô tô, gia đình không đồng ý cho các em tham gia đội tuyển. Do vậy, nhà trường đã bàn với Ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất xin tài trợ kinh phí để thuê xe ô tô. Các phụ huynh trong Ban đại diện thống nhất bàn bạc kêu gọi phụ huynh ủng hộ 50.000 đồng/em, để bảo đảm cho các em ôn luyện tốt và đạt thành tích cao.

Thầy Hoà còn giải thích về khoản thu "Quỹ lớp" bao gồm cả nội dung chi "Phô tô đề thi", còn phụ huynh tách bạch thành khoản thu "Phô tô đề thi" là không đúng. Còn khoản thu "Tiền ghế + cờ" nằm trong nội dung chi từ khoản thu "Quỹ đội".

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Bến Tắm, TP.Chí Linh đang học môn thể dục. Ảnh: Nguyễn Việt.

Thầy Hoà cho biết thêm, nhà trường thu các khoản thu theo quy định của Bộ GDĐT và các khoản thu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hải Dương, còn các lớp sẽ thu các khoản thu để chi cho hoạt động của các lớp.

Ngoài ra, nhà trường và các lớp kêu gọi các phụ huynh ủng hộ một số nội dung thu để phục vụ cho việc học tập của các học sinh được tốt hơn. Theo thầy Hòa, các khoản thu kêu gọi phụ huynh ủng hộ đều được lập biên bản họp phụ huynh các lớp và phụ huynh cơ bản đều nhất trí.

Nhà trường đều lập kế hoạch thu và triển khai theo các bước đúng trình tự, từ việc họp hội đồng trường, thông qua chi bộ, ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường, hội đồng chủ nhiệm, họp ban chấp hành hội cha mẹ học sinh đến họp phụ huynh các lớp. Và khi thực hiện thu, nhiều khoản thu sẽ thu theo từng tháng, chứ không thu theo cả năm.

"Kế hoạch các khoản thu vừa thông qua buổi họp phụ huynh các lớp. Hiện, nhà trường chưa thực hiện thu bất kỳ khoản thu nào", thầy Hoà cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 27/9, ông Lương Quang Phương, Trưởng phòng GDĐT TP.Chí Linh cho biết, nội dung này phòng đã nắm bắt được thông tin và yêu cầu trường báo cáo và đang xác minh làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin lại.

Khi được hỏi về thông tin, Trường THCS Nguyễn Trãi đã gửi kế hoạch thu của năm học về Phòng GDĐT thành phố hay chưa, ông Phương cho biết: "Phòng đang hướng dẫn để nhà trường xây dựng dự toán, chúng tôi chưa phê duyệt nhưng có thông tin phụ huynh như thế thì phòng sẽ cho kiểm tra lại. Quan điểm của thành phố chỉ đạo sẽ làm rõ đúng, sai và xử lý nghiêm khắc nếu có vi phạm".