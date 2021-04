Khoảng 20h15 ngày 19/4, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo tại khu vực cầu Hàn, thuộc phường Cẩm Thượng (TP.Hải Dương) có 2 nam thanh niên dùng dao bấm và dao bầu đuổi đánh nhau.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Công an TP.Hải Dương đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Thắng (sinh năm 2003, ở số 11/65, phố Bắc Sơn, TP.Hải Dương) là người trực tiếp đâm gây thương tích cho anh Ngô Văn C. (sinh năm 1984, ở xã Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương).

Hiện trường vụ án mạng chỉ vì món nợ 1 triệu đồng.

Tổ công tác Công an thành phố đã đưa Thắng về trụ sở đấu tranh làm rõ rồi bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đầu tháng 4/2021, Thắng thuê anh C. (làm nghề lái xe taxi tự do) chở đi Hưng Yên giải quyết công việc với tiền thuê xe là 1 triệu đồng. Do hai người có quen biết nên Thắng xin nợ tiền sẽ trả sau.

Sau đó, nhiều lần anh C. đòi tiền nhưng Thắng chưa có để trả. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chửi nhau và nhiều lần thách thức đánh nhau.

Bùi Quốc Thắng.

Vào khoảng 18h30 ngày 19/4, đang ngồi uống bia với một số người bạn ở đường Thanh Niên (TP.Hải Dương), Thắng gọi điện cho anh C. thách thức đánh nhau.

Anh C. hẹn Thắng ra cầu Hàn. Khoảng tiếng rưỡi sau, Thắng đi xe máy mang theo một con dao bấm dài tầm 15cm, còn anh C. lái xe ô tô mang theo một con dao bầu.

Đến điểm hẹn, Thắng dừng xe và lấy con dao mang theo rồi bật lưỡi dao ra vẫy anh C. Lúc này, anh C. bước ra khỏi xe và trong tay cầm con dao bầu dài khoảng 30cm. Hai bên đi ra giữa cầu đứng đối diện nhau tầm 1m. Thắng bảo anh C: "Tao hô từ 1 - 3 thì bắt đầu" (ý Thắng là bắt đầu lao vào đâm chém nhau) thì anh C. nói: "Ok".

Ngay sau đó, cả hai lao vào đâm nhau, Thắng đâm một nhát trúng ngực trái, 5 - 6 nhát vào lưng của anh C. Trong lúc giằng co, dao của anh C. cứa 2 nhát vào ngón bàn tay phải của Thắng làm chảy máu. Sau đó, Thắng giằng dao của anh C. vứt xuống sông.

Thắng tiếp tục vật nhau với anh C cho đến khi anh C. gục xuống đường không nói gì nữa, Thắng mới buông tay. Cũng lúc này, Thắng vứt con dao bấm của mình xuống sông. Anh C. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (TP.Hà Nội) nhưng đã tử vong vào khoảng 3h ngày 20/4.