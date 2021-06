Hải Dương: Khởi tố bị can dùng đinh ba gây thương tích cho Phó công an huyện

Phạm Văn Việt (SN 1980, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ - Hải Dương) là đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Việt từng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Sau khi mãn hạn tù năm 2003, đối tượng này thường có những hành vi côn đồ, hung hãn đối với người dân địa phương.

Ngày 18/5, từ những mâu thuẫn nhỏ, Việt đã dùng hung khí (thuổng sắt) gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Tiếp, ông Nguyễn Văn Năm và ông Đoàn Văn Phú đều ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ. Đặc biệt, trong những ngày chuẩn bị diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đối tượng còn có hành vi đe dọa khi người dân địa phương tập trung đi bầu cử, khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng, bức xúc.

Đối tượng Phạm Văn Việt.

Sau khi nhận được phản ánh, khoảng 11h30 sáng 21/5, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử cán bộ đến nhà triệu tập đối tượng Phạm Văn Việt lên cơ quan công an làm việc. Cán bộ công an huyện đã động viên, thuyết phục nhưng Việt vẫn cố thủ trong nhà, dùng dao, đinh ba, phóng lợn, gạch đá tấn công mỗi khi lực lượng chức năng tiếp cận. Nguy hiểm hơn, đối tượng còn đốt chăn, chiếu trong nhà gây cháy lớn để cản trở lực lượng chức năng.

Sau đó, Việt phóng đinh ba về phía lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây thương tích cho Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.

Nhiều hung khí nguy hiểm được thu giữ tại nhà của đối tượng Việt.

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, trước tình thế cấp thiết, công an huyện đã chỉ đạo tăng cường lực lượng mạnh để trấn áp, cắt khóa cửa, dập tắt đám cháy và khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ hung khí nguy hiểm trong nhà của Việt để phục vụ điều tra. Quá trình bắt giữ đã đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt, đảm bảo cho đối tượng, cũng như người dân xung quanh…

Tại cơ quan công an, Việt đã thừa nhận về những hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an huyện Tứ Kỳ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.