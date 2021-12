Hải Dương: Nông dân Tứ Kỳ góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới từ cơ sở

Những năm qua, xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ) có tốc độ phát triển và đô thị hóa khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2016, xã Hưng Đạo được UBND tỉnh Hải Dương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Để góp phần duy trì, đặc biệt là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng nâng cao, Hội Nông dân xã Hưng Đạo đã tích cực đồng hành hỗ trợ hội viên nông dân. Hội phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho hội viên phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình điển hình có hiệu quả kinh tế cao.

Vùng sản xuất rau an toàn của nông dân xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Ảnh: Thành Chung.

Bên cạnh đó, các chi Hội cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại và xử lý rác thải tại các khu dân cư, qua đó đã góp phần xây dựng môi trường nông thôn trong xã đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Tính - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Đạo hồ hởi cho biết: "Hội Nông dân xã trong những năm qua đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia dồn ô, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng để xây dựng 40 km tuyến đường giao thông nội đồng đảm bảo đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nông dân cũng như nhu cầu sản xuất nông nghiệp".

Cán bộ Hội Nông dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Bùi Hải Hưng.

Sau khi hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hưng Đạo tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Các tuyến đường liên thôn từ 5m đã được mở rộng lên từ 6-10m. Đường ở vùng chuyên canh rau màu cũng được mở rộng gấp rưỡi, gấp đôi, đạt từ 4-5m.

Phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng NTM, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nông dân trong xã đã chú trọng đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, trình độ thâm canh cao như quy vùng rau màu rộng khoảng 250ha, trong đó có 80ha đạt chuẩn VietGAP.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Theo quyết định số 1811 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Tứ Kỳ huy động hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng NTM, 100% số xã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao.

Toàn huyện quy hoạch được 160 vùng sản xuất tập trung, 20 vùng sản xuất lúa gắn với bao tiêu sản phẩm, 65 vùng sản xuất rau màu. Giá trị sản phẩm bình quân trên mỗi ha đất canh tác đạt từ 450-700 triệu đồng/năm.

Huyện có 3 cụm công nghiệp diện tích hơn 160ha; 568 doanh nghiệp và 11 làng nghề, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,89%.

Có được kết quả trên, cùng với sự chỉ đạo tập trung của các cấp ủy, chính quyền có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân (ND) các cấp từ huyện tới cơ sở.

Theo ông Trịnh Văn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ: "Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trong huyện chú trọng đến vai trò cầu nối giúp nông dân tiếp cận với những mô hình kinh tế hiệu quả. Hiện, Hội duy trì và xây dựng 47 mô hình kinh tế tập thể, tổ nhóm liên kết phát triển sản xuất…

Tiêu biểu như: Tổ liên kết Nuôi trồng thủy sản thôn La Xá, xã Dân Chủ; Tổ liên kết nuôi ba ba thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn; nhóm liên kết phát triển rươi, cáy xã Tứ Xuyên và An Thanh; CLB trồng đậu tương, rau xuất khẩu thôn An Quý, xã Nguyên Giáp; Câu lạc bộ phát triển và bảo tồn con đặc sản thôn An Đinh, xã An Thanh...

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế từ đó góp phần xây dựng NTM, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp Hội ND toàn huyện.

Nông dân xã Phương Kỳ chăm sóc tuyến đường hoa nông dân. Ảnh Bùi Hải Hưng.

Trong năm 2021, Hội ND các xã, thị trấn trong toàn huyện đã huy động 13.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia trồng và chăm sóc 25,6 km đường hoa; tham gia xây dựng và tu sửa 41 km đường giao thông nông thôn, 11,42 km kênh mương, nội đồng.



Ngoài ra cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp 2.500 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi như trồng cây, hoa 2 bên đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, trường mầm non.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp huyện Tứ Kỳ đã tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phòng chống dịch Covid-19. Hội huy động 250 cán bộ, hội viên tập trung thu hoạch giúp nông dân được 44,45 tấn rau màu các loại; kết nối tiêu thụ giúp nông dân 278,37 tấn rau củ quả các loại. Box:

Nguồn vốn quỹ Hội các cấp hiện đạt 5,7 tỷ đồng; tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do cấp huyện và cơ sở xây dựng và quản lý đạt 2,7 tỷ đồng. Toàn huyện có 19.677 hộ đăng ký, qua bình xét đã có 11.879 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi 4 cấp.