Hải Dương: Rào chắn cục bộ, phân luồng giao thông để thi công sửa chữa cầu Phú Lương Hải Dương: Rào chắn cục bộ, phân luồng giao thông để thi công sửa chữa cầu Phú Lương

Bắt đầu từ ngày 12/12, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 tổ chức thi công khe co giãn cầu Phú Lương, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Do đó, cơ quan chức năng tiến hành phân luồng giao thông để đảm bảo thi công an toàn.

Bình luận 0