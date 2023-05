Chiều 24/5, theo thông tin nhận được, kết quả Cơ quan công an đã trưng cầu giám định tổng 205 vết thương trên cơ thể chị Bùi Thị Tuyết Giao (người vợ bị chồng bạo hành khi đang mang bầu 7 tháng ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).



Các vết thương trên mặt, trên tay của chị Giao. Tàn tích từ những lần chị bị chồng Trần Văn Luân bạo hành, đánh đập.

Theo kết luận giám định tổn thương của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, trên cơ thể chị Bùi Thị Tuyết Giao có 32 vết bỏng da vùng mặt, vết dài nhất 7 cm; 5 vết bỏng da vùng ngực, vết dài nhất 8 cm; 8 vết bỏng da vùng lưng, thắt lưng, vết dài nhất 12 cm; 3 vết bỏng da vùng vai, vết dài nhất 10 cm; 9 vết bỏng da vùng tay, vết dài nhất 9 cm; 5 vết bỏng da vùng đùi, vết dài nhất 1 cm; 45 vết xước da vùng lưng, vùng thắt lưng, vết dài nhất 7 cm; 5 vết xước da vùng vai, vết dài nhất 7,3 cm; 23 vết xước da vùng tay, vết dài nhất 4 cm; 70 vết xước da, bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12 cm.

Lưng chị Giao chi chít vết thương, vết sẹo.

Trước đó, ngày 21/5, chị Giao đến Công an huyện Kim Thành làm việc theo giấy mời của công an. Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Giao để phục vụ điều tra.

Với kết luận giám định tổn thương và tỷ lệ thương tật như vậy, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành xác định đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự. Vì vậy, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã tiến hành bắt tạm giam nghi phạm Trần Văn Luân (người chồng đã bạo hành chị Bùi Thị Tuyết Giao trong hơn năm qua, đặc biệt là khi chị đang mang bầu 7 tháng) để phục vụ điều tra.

Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ đối với nghi phạm này.

Nghị phạm Trần Văn Luân đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam.

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

"(1) Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê.

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.