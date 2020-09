Hải Dương: Xác minh, xử lý nhóm múa lân, chặn đầu ô tô để xin tiền trên cầu Mây

Khoảng 1 tuần trở lại đây, trên một số trang mạng xã hội facebook có đăng tải đoạn clip dài hơn 30 giây ghi nhận hình ảnh một nhóm tầm 5-6 người tổ chức múa lân, chặn đầu ô tô đi qua cầu Mây để xin tiền. Khu vực diễn ra sự việc được cho là đầu cầu Mây đoạn qua xã Vũ Thượng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ của người thể hiện sự bất bình trước hành động trên.

Nhiều người nêu quan điểm, vào thời điểm trời tối, đường vắng thì việc làm trên là rất nguy hiểm nếu như lái xe không cẩn thận quan sát khi qua địa điểm này, đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huyện Kim Thành, tình Hải Dương cần có những biện pháp để ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm trên.

Hình ảnh múa lân trên cầu Mây.

PV Dân Việt đã cung cấp thông tin kể trên đến Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương. Chiều 28/9, đại diện Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết, Ban đã trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Công an huyện Kim Thành về nội dung thông tin trên.

Đồng thời ra văn bản đề nghị địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới mọi người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, nghiêm cấm việc tổ chức múa lân, chặn đường các phương tiện giao thông tại cầu Mây cũng như trên các tuyến đường giao thông nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra.

Clip múa lân trên cầu Mây gây mất an toàn giao thông

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công an huyện Kim Thành và Công an thị xã Kinh Môn, nơi cầu Mây đi qua đều khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời ngăn chặn những trường hợp tương tự, đồng thời, Công an huyện Kim Thành sẽ tiến hành điều tra, xác minh nội dung trong clip để xử lý theo quy định của pháp luật.