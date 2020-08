Hải Dương: Xe tải cơi nới, chạy rầm rập suốt ngày đêm qua Ninh Giang

Thời gian qua, Báo Dân Việt thường xuyên nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về việc nhiều xe ô tô có biểu hiện chở quá tải trọng theo quy định, cơi nới thùng, không che chắn, hoạt động suốt ngày đêm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân và gây hư hại đường xá.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 26/8, hàng loạt xe ô tô trọng tải lớn không ngừng hoạt động trên các tuyến đường của thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang.

Xe quá tải chạy rầm rập qua thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Xe tải cơi nới thùng

Xe tải chở có ngọn, không che chắn gây bụi bặm ảnh hưởng cuộc sống người dân

Những chiếc xe tải này đều có đặc điểm chung là chở có ngọn, xe cơi nới, không che chắn cẩn thận để cát, đá rơi vãi xuống đường.

Theo phản ánh của người dân tại thị trấn Ninh Giang, các chuyến xe này thường xuyên gây bụi bặm, tiếng ồn đến khu dân cư. Nhiều hộ dân ven đường phải dùng bạt để che chắn bụi khỏi bay vào nhà.

Ông Phạm Văn H, người dân ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Ninh Giang cho biết, xe tải hoạt động suốt ngày đêm là nỗi kinh hoàng của các hộ dân. Đặc biệt hơn, đây là tuyến đường nội thị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông nên việc các xe ô tô tải hoạt động hằng ngày luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Được biết những xe tải này đang hoạt động để phục vụ việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 17A từ địa bàn huyện Gia Lộc đến huyện Ninh Giang.

Tuy nhiên, việc các xe ô tô chở quá trọng tải theo quy định, cơi nới thùng, không che chắn kín thùng xe khiến người dân phải đối mặt với những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe.

Qua ghi nhận, những chuyến xe tải chở vật liệu không chỉ vận chuyển phục vụ việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường 17A mà còn phục vụ nhu cầu xây dựng ở các địa bàn lân cận của huyện Ninh Giang. Điều kỳ lạ hơn là các chuyến xe đều xuất phát từ khu vực bến bãi ngoài đê sông Luộc thuộc địa bàn thị trấn Ninh Giang và nằm sát cạnh khu vực trụ sở làm việc của UBND huyện Ninh Giang nhưng không hề có đơn vị chức năng nào kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản về việc cấm các bến bãi hoạt động trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo hành lang thoát lũ và đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ nhưng các phương tiện này vẫn thường xuyên hoạt động.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của PV Báo Dân Việt, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai kế hoạch phối hợi với địa phương tiến hành kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Ninh Giang, trong đó tập trung vào tuyến đường nội thị và đường tỉnh 17A.

CSGT kiểm tra tải trọng xe tải

Dừng phương tiện để kiểm tra tình trạng quá tải, cơi nới thùng xe

Vào khoảng 9h20 ngày 27/8, tại km35+200 trên QL37 đoạn qua xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C-258.79 do lái xe Phạm Văn Sáng điều khiển.



Qua kiểm tra xác định, xe tải đã chở hàng vượt quá trọng tải cho phép 199%. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản theo quy định đối với lái xe và doanh nghiệp vận tải với tổng số tiền phạt là 63 triệu đồng.

Cũng theo ghi nhận của PV, sau khi lực lượng chức năng triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động của các xe tải trên địa bàn huyện Ninh Giang, tình trạng xe quá tải ngang nhiên hoạt động trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tại khu vực bến bãi vật liệu xây dựng ngoài đê sông Luộc không còn tình trạng các xe tải hoạt động như trước đây.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 2 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn được phân cấp quản lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn gia thông. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.