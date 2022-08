Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng xảy ra tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ, phóng viên Dân Việt đã về nơi đây ghi nhận hiện trường thực tế vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ngày 7/8 khiến hai mẹ con (xã Ninh An, huyện Hoa Lư) tử vong. Ảnh: V T

Theo quan sát, đoạn đường này không hề có barie, gác chắn chỉ có đèn cảnh báo khi tàu đến…

Chưa hết, nhiều cây cối cao vút ảnh hưởng đến tầm nhìn của người dân khi đi qua đoạn đường giao cắt này.

Ông Trình (60 tuổi, quê xã Ninh An) cho biết: "Tôi nghe tiếng còi tàu réo và có tiếng người kêu dừng lại, đừng có qua…linh tính mách bảo lại có vụ tai nạn xảy ra. Tôi vội chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, một người phụ nữ cùng một cháu nhỏ bị tàu tông trúng".

Ông Trình (xã Ninh An) chỉ tay về phía vụ tai nạn đường sắt khiến 2 mẹ con tử vong ngày 7/8. Ảnh: V T

"Thời gian qua đoạn đường sắt này có 5-6 vụ tai nạn xảy ra, nhiều trường hợp bị tàu hỏa tông tử vong, ai chứng kiến cũng đau lòng. Chúng tôi chỉ mong sao phía ngành đường sắt có biện pháp để giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra", ông Trình nói.

Ông Dũng (xã Ninh An) kể: "Đoạn đường sắt này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn rồi, như một điểm đen rất nguy hiểm cho người dân lưu thông qua đây. Con dâu tôi cũng bị tai nạn chính ở đoạn đường sắt này. Người dân mỗi lần qua đoạn này đều "ớn lạnh".

Xe tải trọng, cây xanh...làm giảm tầm nhìn người dân khi đi qua đường sắt tại xã Ninh An, huyện Hoa Lư. Ảnh: V T

"Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 7/8, tôi đang trong nhà thi có nghe tiếng kêu cứu, tàu hỏa tông vào xe máy gây chết người. Tôi vội vàng chạy ra và chứng kiến cảnh tượng rất thương tâm", ông Minh (xã Ninh An) run rẩy kể lại.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 7/8, tại km 119+700 tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tàu SE35 bất ngờ va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát: 17B2-345.79 do chị N.T.T.H (SN 1986, ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) điều khiển.

Vị trí vụ xảy ra tai nạn không có barie, gác chắn. Ảnh: V T

Hậu quả, vụ va chạm khiến cả 2 mẹ con chị N.T.T.H và cháu N.D.H (SN 2011, con chị H.) tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng.