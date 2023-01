Hai người tử vong, một người bị thương do đòi nợ vào đêm 30 Tết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại hiện trường vụ án.

Thông tin về sự việc ngay sau đó đã được Công an huyện Gia Lộc chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Gia Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Song, một nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, một người khác tử vong tại bệnh viện.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định: Khoảng 21h ngày 21/1, anh Lê Ngọc Đ (SN 1990) cùng vợ là chị Lê Thị Ngọc L (SN 1984) và anh Phạm Thanh S (SN 1984, cùng trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến nhà Nguyễn Nam Trượng để đòi tiền.

Đến khoảng 23h 45 cùng ngày, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau gay gắt. Lúc này, Trượng lên tầng 2 lấy dao bầu, súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn vào người chị L. Sau đó, dùng dao đâm anh S và anh Đ. Vụ trọng án đã làm anh S tử vong tại chỗ, chị L tử vong tại bệnh viện còn anh Đ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Trượng, thu giữ tang vật, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.