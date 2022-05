Hai nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến vì mâu thuẫn do... nẹt pô xe

Chiều 30/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng công an vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm gồm 16 thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.