An Giang: Liên tiếp phát hiện xe ô tô “xịn” nghi vấn nhập lậu

Theo thông tin, qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 21h, ngày 22/5, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với Công an xã Khánh Bình, huyện An Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tiến hành kiểm tra bến lên xuống hàng hóa (không biển hiệu) trên phần đất của của người dân tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry biển kiểm soát nước ngoài, nghi vấn nhập lậu. Ảnh: Tiến Tầm.

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong bến có 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry màu trắng, biển kiểm soát nước ngoài 2V-0025 được trùm kín. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1982, trú tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú) đến nhận là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe trên, đồng thời xuất trình 1 giấy chứng nhận đăng ký xe biển kiểm soát 2V-0025 bằng chữ nước ngoài. Trị giá xe ô tô trên khoảng 600 triệu đồng.



Làm việc với Tổ công tác, bà Trâm khai nhận: Chiếc xe ô tô 2V-0025 là của chồng bà, tên Võ Tấn Nghĩa (Tánh) sinh sống tại Campuchia. Trước đó, ông Nghĩa vận chuyển về Việt Nam qua đường cầu Long Bình (Cửa khẩu Khánh Bình) nhưng không làm các thủ tục văn bản pháp lý để xe Campuchia lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Xe ô tô mà lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng trên khu vực vành đai biên giới. Ảnh: Tiến Tầm.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/ 5, Tổ công tác kiểm tra kho hàng hóa của Công ty TNHH MTV Chính Phượng tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, do ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980, trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú) là người đại diện và quản lý kho.

Qua kiểm tra, phát hiện trong kho có 1 xe ô tô loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu LEXUS RX350, biển kiểm soát Campuchia 2AQ-0639, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tùng có xuất trình được 1 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2AQ-0639 bằng chữ nước ngoài, nhưng không cung cấp được các thủ tục, văn bản pháp lý để phương tiện lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định pháp luật.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, niêm phong tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Công an huyện An Phú để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.