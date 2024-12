Hải Phòng: Công khai 733 doanh nghiệp nợ thuế, tổng giá trị trên 1.500 tỷ đồng

Cục Thuế thành phố Hải Phòng vừa có thông báo về việc công khai danh sách nợ thuế và các khoản thu khác.

Tính đến thời điểm 30/11/2024, Cục Thuế thành phố Hải Phòng ghi nhận 733 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tổng số tiền được công khai là 1.590 tỷ đồng. Cục thuế Hải Phòng cho biết, người nợ thuế được liệt kê do vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, và điểm g khoản 1, Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Tại danh sách công, những cái tên có số nợ nhiều nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp kinh doanh ngành xăng dầu. Ví dụ như Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng, nợ 204,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, nợ 140,9 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tại thành phố Hải Phòng, nợ 95 tỷ đồng; hay Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh, quận Hải An, nợ 83,2 tỷ đồng..

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn nợ thuế đáng chú ý khác có thể nhắc đến như Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Đông Á, huyện An Dương, nợ 33,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, địa chỉ tại huyện Thủy Nguyên, nợ 86,7 tỷ đồng; Công ty CP Thiết bị nâng Nam Triệu huyện Thủy Nguyên nợ 21,2 tỷ đồng; Công ty CP Daso, quận Ngô Quyền, nợ 144 tỷ đồng...

Trong số 733 cái tên được liệt kê, Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng có số nợ lớn nhất. Được biết, Công ty thành lập tháng 4/2009 tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong ngành bán buôn dầu thô, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Nguyễn Đình Lâm.

Đứng thứ hai là Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (Xăng dầu Giang Nam), doanh nghiệp thành lập tháng 5/2019 tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tại đăng ký thay đổi tháng 9/2024, Xăng dầu Giang Nam có vốn điều lệ gần 360 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Ngọc. Ông Ngọc cũng giữ vai trò đại diện tại các chi nhánh của Xăng dầu Giang Nam tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng là một trong những cái tên đáng chú ý trong ngành xăng dầu, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) thành lập tháng 9/2001, trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty có người đại diện là bà Chu Thị Thành, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. Kể từ đầu năm 2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên "dính" đến thông tin vi phạm.

Trước đó, hồi tháng 1/2024, Thiên Minh Đức được Thanh tra Chính phủ nhắc tên trong kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu do thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; Không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Cũng liên quan đến nợ thuế, ngày 5/1/2024, Thiên Minh Đức bị Cục thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ. Tới ngày 5/8/2024, Cục thuế tỉnh Nghệ An mới có Quyết định chấm dứt hiệu lực cưỡng chế thuế nêu trên do bên thứ ba đã thực hiện nộp thay cho Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức.