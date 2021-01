Hải Phòng: Doanh nghiệp nổ mìn phá đá, vườn na của dân bị vùi lấp

Xác minh nội dung đơn, phóng viên Dân Việt được biết, gia đình ông Đinh Đức Quân là hộ dân có đất và cây cối, hoa màu nằm trong dự án thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án khai thác lộ thiên mỏ đá vôi núi Đồng Giá tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên do Công ty TNHH Hương Hải Group làm chủ đầu tư.

Do không nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai, cây cối hoa màu của UBND huyện Thủy Nguyên nên gia đình ông Quân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Ông Đinh Đức Quân tại hiện trường nổ mìn, phá đá của Công ty TNHH Hương Hải Group

Thế nhưng, hơn một năm qua, để khai thác đá, doanh nghiệp đã tiến hành nổ mìn làm đất đá bắn vùi lấp vườn na của gia đình, gây thiệt hại nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp.

Ông Quân cho biết, ước tính thiệt hại vườn na của gia đình ông lên tới hàng trăm triệu đồng, vì đó là vườn na với số lượng hơn 500 cây, mỗi mùa cho thu hoạch trên dưới 100 triệu đồng.

"Gia đình tôi đã nhiều lần ra vườn na, đến công ty để yêu cầu dừng hành động nổ mìn phá đá để tôi vào vườn canh tác, nhưng công ty vẫn cho nổ mìn, đến nay toàn bộ vườn na của gia đình tôi đã bị vùi lấp"- ông Quân bức xúc.

Ông Quân trình bày thêm, gia đình ông đã có đơn trình báo tới chính quyền địa phương, Công an huyện Thủy Nguyên. Sau nhiều lần gửi đơn nhưng không thấy công an huyện giải quyết, ông đã có đơn gửi Công an thành phố Hải Phòng, cơ quan này đã có văn bản chuyển đơn của ông về Công an huyện, nhưng cho đến nay, công an huyện Thủy Nguyên vẫn không giải quyết đơn của gia đình ông.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hồ Xuân Đản- Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên cho biết, gia đình ông Đinh Đức Quân là 1/40 hộ dân có đất và cây cối, hoa màu bị thu hồi để giao cho Công ty TNHH Hương Hải Group, nay là công ty Minh Hưng.

Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Quân chưa nhận tiền bồi thường do chưa đồng ý với phương án bồi thường của huyện.

Việc Công ty TNHH Hương Hải Group trước đây, nay là công ty Minh Hưng nổ mìn phá đá ảnh hưởng tới vườn na của gia đình ông Quân là có thật. Chính quyền địa phương đã mời các bên đến UBND xã để tiến hành hòa giải, thương lượng giải quyết nhưng không có kết quả.

Vườn cây dưới chân núi nhà ông Đinh Đức Quân chưa nhận bồi thường.

Về lý do chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, ông Đinh Đức Quân cho biết, ông chưa đồng ý với phương án số 32/PA-TCT ban hành kèm theo Quyết định số 4218/QĐ- UBND ngày 25/7/2017 của UBND huyện Thủy Nguyên do áp dụng chưa đúng chính sách và diện tích đất bị thu hồi trong phương án không đúng với thực tế bị thu hồi.

Cụ thể, ông cho biết, về diện tích đất gia đình ông đang sử dụng để trồng cây từ trước đến nay, hiện vẫn còn nguyên hiện trạng là 28.762 m2 chứ không phải chỉ có 8886,4m2 như trong phương án số 32/PA của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên lập.

Về nguồn gốc sử dụng đất, ông khẳng định, toàn bộ diện tích đất nói trên là đất hoang hóa do gia đình ông tự khai hoang từ những năm 1980 để sử dụng, không phải đất được UBND xã tạm giao để sử dụng vào mục đích trồng cây như Trung tâm PTQĐ xác định.

Do vậy, Trung tâm PTQĐ huyện tính toán, áp giá 20% đơn giá đất nông nghiệp là không đúng quy định mà gia đình ông phải được bồi thưởng đủ 100% đơn giá đất của thành phố ban hành.

Vườn na gần 500 cây dưới thung lũng tại thời điểm PV ghi nhận đã bị đá phủ một lớp bụi đá trắng, hiện tại đã bị vùi lấp hoàn toàn.

Để làm rõ hơn những kiến nghị của người dân, PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên để bố trí lịch làm việc và cung cấp tài liệu nhưng nhiều tháng trôi qua chưa nhận được phản hồi từ đơn vị này.

PV Báo NTNN/ Dân Việt cũng đã liên hệ, đề nghị Công ty TNHH Hương Hải Group làm việc để làm rõ những nội dung kiến nghị của công dân.

Phía Công ty không bố trí lịch làm việc trực tiếp mà có văn bản trả lời. Nội dung văn bản cho rằng, việc giải quyết đơn kiến nghị của gia đình ông Đinh Đức Quân thuộc trách nhiệm của UBND huyện Thủy Nguyên.

Trong những ngày vừa qua, ông Quân phản ánh, doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục cho nổ mìn phá đá, ảnh hưởng không chỉ vườn na nói trên mà gây khó khăn cho hoạt động sản xuất trên các diện tích đất nông nghiệp khác của gia đình ông và nhiều người dân trên địa bàn.