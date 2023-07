Tại buổi tập huấn, các hội viên được nghe ông Lê Minh Hoàng – Trạm trưởng liên quận, thuộc Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản (Sở NNPTNT Hải Phòng) hướng dẫn các kiến thức về xúc tiến thương mại đưa lên sàn thương mại điện tử, quy định truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý; Quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Ông Lê Minh Hoàng – Trạm trưởng liên quận thuộc Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản (Sở NNPTNT Hải Phòng) tập huấn cho Hội viên nông dân quận Hải An về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ảnh: Trần Phượng.

Ngoài ra, các hội viên cũng được trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến xúc tiến thương mại đưa lên sàn thương mại điện tử, quy định về truy xuất nguồn gốc.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, hội viên, các hộ sản xuất đã được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể sản xuất, chế biến và tạo đầu ra cho sản phẩm, giúp các hộ sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt.