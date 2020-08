Hải Phòng: Khởi tố tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở phố đi bộ Tam Bạc

Tối 30/8, xác nhận với PV Dân Việt, trung tá Đinh Trọng Chiềm - Trưởng Công an quận Hồng Bàng - cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (sinh năm 1998, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, theo Điều 260 - Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 0h ngày 19/8, Phạm Quang Linh điều khiển xe ô tô Lexus, BKS: 15A-356.69 chở bạn là Đỗ Đức Huy (sinh năm 1998, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) đi từ đường Trần Nguyên Hãn hướng về phố đi bộ Tam Bạc. Đến khu vực trước cửa quán cà phê số 232, ô tô do Linh điều khiển đã đâm vào chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1990, trú phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), sau đó tiếp tục đâm vào 3 xe ô tô trên phố đi bộ Tam Bạc. Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Thảo tử vong, Đỗ Đức Huy bị gãy chân, các xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.