Hải Phòng: Lật mặt thủ đoạn lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng 7 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Mạnh (25 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.

Đối tượng Trần Văn Mạnh. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Mạnh khai nhận, khoảng tháng 9/2019, Mạnh thấy trên mạng có nhiều người đăng bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Bản thân Mạnh cũng đang khó khăn về tài chính, vay nợ không có khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định kêu gọi ủng hộ từ thiện để lấy tiền trả nợ.



Lực lượng Công an làm việc với Trần Văn Mạnh (áo đen). Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp.

Mạnh sử dụng điện thoại cá nhân lập nhiều tài khoản Facebook giả rồi tìm kiếm và sao chép các bài viết trên Facebook có nội dung kêu gọi từ thiện của người khác, biên soạn, chỉnh sửa bài viết và ghép thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền ở cuối các bài viết. Sau đó, Mạnh sử dụng các tài khoản Facebook giả đăng bài viết lên các hội nhóm trên Facebook để kêu gọi ủng hộ từ thiện.

Để bài viết của bản thân được nhiều người biết đến, Mạnh đã lập nhiều tài khoản Facebook giả mang tên người khác, kết bạn và vào tham gia nhiều hội nhóm sau đó đăng các bài viết lên các trang cá nhân và chia sẻ vào hội nhóm.

Đặc biệt, để tạo lòng tin cho các nhà hào tâm, Mạnh đã lập Facebook và đăng nhiều bài viết liên quan đến Phật giáo và Thiên chúa giáo để thể hiện mình là một người theo đạo, hướng thiện, qua đó nhà hảo tâm (người ủng hộ) sẽ tin tưởng và ủng hộ tiền nhiều hơn.

Trần Văn Mạnh đã lập nhiều tài khoản Facebook giả rồi tìm kiếm và sao chép các bài viết trên mạng Facebook có nội dung kêu gọi từ thiện của người khác, biên soạn, chỉnh sửa bài viết và ghép thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của các nhà hảo tâm ở cuối các bài viết. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận từ khi thực hiện hành vi kêu gọi từ thiện đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt được 518 triệu đồng. Số tiền này Mạnh đã sử dụng vào chi tiêu cho sinh hoạt và trả nợ của bản thân mình.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu nhiều tang vật và các tài liệu liên quan hành vi lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội của Trần văn mạnh như sao kê tài khoản số 0031000353564 của Trần Văn Mạnh mở tại Ngân hàng Vietcombank. Cơ quan công an xác định, từ 19/9/2019 đến 15/10/2021 có nhiều người chuyển tiền cho Mạnh với mục đích từ thiện, tổng số tiền 518 triệu đồng.

Kiểm tra điện thoại nhãn hiệu OPPO F9 của Mạnh, sử dụng số điện thoại (0778228729), xác định trong điện thoại có đăng nhập các toàn khoản Facebook mang tên "Thúy Phương", "An Bình", "Văn Mạnh Văn", Fanpage "Quỹ Từ Thiện Cộng đồng". Các tài khoản Facebook trên đều sử dụng để đăng bài vào mục đích kêu gọi từ thiện.

Trước đó, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hải Phòng nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Bùi Nam Anh, trình báo về việc bị Trần Văn Mạnh lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội. Cụ thể, ngày 2/7, thông qua mạng xã hội Facebook "Quỹ Từ Thiện Cộng đồng", anh Bùi Nam Anh thấy bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện cho anh Vương Văn Nam ở Hoa Thành, Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An bị cụt 2 chân chuẩn bị làm phẫu thuật. Cuối bài viết có để số tài khoản 0031000353564 mang tên Trần Văn Mạnh mở tại Vietcombank để nhận tiền từ thiện. Anh Bùi Nam Anh đã chuyển số tiền 1.000.000 đồng cho Mạnh.

Đến ngày 4/7/2021, anh Bùi Nam Anh thấy bài viết của tài khoản Facebook "Thúy Phương" đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện cho cháu Vũ Hoàng Hải ở Tứ Kỳ, Hải Dương bị bỏng, kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản số 0031000353564 của Mạnh nên Nam Anh đã sử gửi số tiền 1.000.000 đồng cho Mạnh.

Sau khi chuyển tiền, anh Bùi Nam Anh thấy trên mạng Facebook có một số bài viết tố cáo chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0031000353564 của Trần Văn Mạnh lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện nên đã đến trình báo với cơ quan Công an.

Từ nguồn tin trên, Phòng CSHS chỉ đạo Đội 6 (Đội hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài) tổ chức xác minh làm rõ. Quá trình xác minh và sao kê tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Mạnh thấy có nhiều giao dịch nghi vấn. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được nhiều bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự như trường hợp anh Bùi Nam Anh.

Hiện cơ quan công an Hải Phòng đang điều tra và làm rõ hành vi lừa đảo của Trần Văn Mạnh.