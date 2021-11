Hải Phòng: Một học sinh từ F2 thành F0, nhiều thầy trò phải cách ly

Trao đổi với PV, Trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, ngay khi trường tiếp nhận thông tin nêu trên, trường đã phối hợp với UBND quận Hồng Bàng, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp, phụ huynh, thông báo cho học sinh tạm nghỉ học, chuyển sang học online cho tới khi có thông báo trở lại.

Cũng theo Trường THCS Hồng Bàng, liên quan tới học sinh lớp 6A2 từ F2 trở thành F0 (có mẹ là F1 từ tối 2/11, đã cách ly tại nhà ngày 3/11), hiện 53 học sinh lớp này từ F2 chuyển thành F1, 7 giáo viên của trường cũng trở thành F1. Những giáo viên trên đã được cách ly tập trung, 53 học sinh dưới 16 tuổi nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ áp dụng cách ly tại nhà, nếu không đủ điều kiện thì cách ly tập trung theo quy định của ngành y tế.

Giáo viên và học sinh áp dụng cách ly tập trung sẽ mang theo thiết bị học tập. Nếu tình hình sức khỏe ổn định có thể dạy và học trực tuyến theo lịch của nhà trường.

Anh N.V.H, trú quận Kiến An, có con học tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Kiến An cho biết, do diễn biến dịch phức tạp, trên địa bàn quận có 1 số ca SARS-CoV2 nên học sinh toàn quận tạm dừng đến trường từ sáng 8/11 cho đến khi có thông báo mới. Giáo viên chủ nhiệm lớp con anh H cho biết, từ 9/11, các con sẽ học online qua phần mềm Zoom.

Đại diện Sở GDĐT làm việc với trường THPT An lão ngày 8/11. Ảnh TP

Cũng trong ngày 8/11, theo thông tin từ đại diện UBND xã An Thái, huyện An Lão, TP.Hải Phòng, tối 7/11, khi nhận thông tin học sinh thuộc trường THPT Trần Hưng Đạo trên địa bàn xã có liên quan tới trường hợp F0 tại quận Kiến An, UBND huyện An Lão triển khai họp gấp, rà soát giáo viên và học sinh tại các xã có liên quan ca F0 hiện đang theo học tại trường THPT Trần Hưng Đạo. Đêm 7/11, có 69 học sinh và 2 giáo viên có liên quan tới ca F0 của trường THPT Trần Hưng Đạo đều áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Đối với người nhà học sinh có liên quan ca F0 nêu trên, xã phối hợp với tổ kiểm soát tới tận gia đình hướng dẫn khai báo y tế và yêu cầu cách ly tại nhà.

Cùng ngày, Hải Phòng lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Ông Bùi Văn Kiệm-Giám đốc Sở GDĐT TP Hải Phòng đã đến kiểm tra công tác phòng dịch tại trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT An Lão, huyện An Lão. Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo xác định có 109 F1, trong đó có 13 giáo viên. Nhân viên y tế đã đến trường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ học sinh thuộc trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tại Trường THPT An Lão, lãnh đạo nhà trường cho hay, trường có hơn 1.300 học sinh. Sáng 7/11, trường nhận thông tin từ giáo viên chủ nhiệm có một phụ huynh của học sinh lớp 12A10 thuộc diện F0. Phụ huynh này làm việc tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến trường hợp này, chính quyền địa phương đã làm xét nghiệm Covid-19 cho cả gia đình. Hiện, mẫu xét nghiệm lần một học sinh trên đã âm tính.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo sáng 8/11. Ảnh TP

Ngay khi có thông tin dịch bệnh, trường THPT An Lão họp lãnh đạo trong ban chỉ đạo, xác minh thông tin, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp đoàn thanh niên rà soát, truy vết, xác minh. Trong đó, có 5 thầy cô dạy tại lớp 12A10 và 48 học sinh lớp 12A10 và một học sinh 12A5 thuộc diện F2. Trường báo cáo huyện, Sở GDĐT Hải Phòng cùng phối hợp truy vết tiếp diện tiếp xúc cộng đồng.

Trường cũng xin ý kiến huyện An Lão cho học sinh dừng đến trường 3 ngày, bắt đầu từ sáng 8/11 và chuyển trạng thái sang dạy học sang trực tuyến.

Giám đốc Sở GD ĐT Hải Phòng Bùi Văn Kiệm ghi nhận các nhà trường đã có phản ứng nhanh, chủ động với tình hình dịch bệnh và phối hợp tích cực với chính quyền sở tại. Quá trình triển khai phòng chống dịch, nhà trường chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý tình huống dịch. Các nhà trường phát huy tinh thần khai báo trung thực của phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên.

Tuy nhiên không được chủ quan, tâm lý chủ quan hiện hữu sẽ tạo nhiều lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch.

Ông Kiệm cũng nhấn mạnh, nhà trường cần quán triệt về dạy thêm, học thêm, học nhóm lớp tự phát bên ngoài, học tại các trung tâm. Cán bộ, giáo viên, nhà trường phải khai báo trung thực, nếu có dạy thêm bên ngoài phải thông tin sớm để ngành cùng chính quyền địa phương ứng xử kịp thời với dịch bệnh.

Anh P.Đ.V, phụ huynh có con học trên địa bàn quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết, mặc dù trường của con anh vẫn chưa chuyển sang học trực tuyến nhưng hiện tại ca F2 trên địa bàn quận Hồng Bàng trở thành F0 là vấn đề rất lo ngại. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến đang rất phức tạp và khó lường. Hiện, việc triển khai tiêm vaccine phổ biến mới chỉ áp dụng ở người lớn, còn học sinh trên địa bàn Hải Phòng vẫn chưa tiêm. Các trường hiện nay tiếp tục cho học sinh đến lớp trực tiếp có nguy cơ lây lan cao và số lượng sẽ khó kiểm soát.