Hải Phòng: Nhà vườn trồng cây cảnh bán tết đẹp thì rõ đẹp nhưng ngày đêm đang thấp thỏm điều gì?

Dân buôn chưa dám nhập hàng do dịch Covid – 19

Trái với mọi năm, cứ gần tháng 12 âm lịch là khắp nơi trên các cánh đồng, đâu đâu cũng tấp nập, xe lớn, xe nhỏ của thương lái nối đuôi nhau đến đánh cây chở đi nơi khác bán. Riêng năm nay, lượng người đến mua thưa thớt, vắng vẻ.

Anh Đỗ Đình Thời (làng Trí Yếu, xã Đặng Cương) cho biết, nhà anh có 5 sào đào cổ thụ. Với gần 200 gốc đào như mọi năm anh chỉ bán cho khách quen và thương lái là đã hết vườn. Tuy nhiên, năm nay, anh Thời rất lo ngại, sợ người dân không mặn mà với việc chơi cây cảnh tết trong lúc dịch bệnh phức tạp. Thương lái khắp nơi vẫn đang đứng im trong tư thế nghe ngóng, chưa ai xuống tiền đặt cây nhà anh.

Khách ghé thăm cây cảnh còn vắng vẻ, thưa thớt . Ảnh: Thu Thủy

"Dự khoảng 5 – 6 ngày tới tình hình này sẽ thay đổi, khách buôn tìm đến đồng hành cùng với nhà vườn sớm hơn. Hiện vườn cây của gia đình chỉ bán lẻ thì sợ không bán hết được số đào trong vườn" – anh Thời lo lắng.

Cũng giống với tâm trạng như anh Thời, anh Phạm Việt Toản, thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, nhà anh đang trồng tất cả 230 gốc đào đủ các loại như đào thế, đào nơm, đào liền thân...

Clip: Người dân trồng các loại cây cảnh như quất cảnh, đào cảnh ở huyện An Dương, TP Hải Phòng đang vào vụ thu hoạch. Clip: Thu Thủy

"Năm nay thời tiết đang ủng hộ người trồng hoa, dự kiến được mùa nhưng do dịch Covid-19 nên việc bán hoa cây cảnh chậm hẳn đi. Như mọi năm là khách đang đến nườm nợp xem cây. Nhưng năm nay, ngoài lượng khách quen đặt cây trong vườn từ trước thì số còn lại gia đình cũng đang lo không bán được" - anh Toản nói.

Đào cảnh, quất cảnh không tăng giá, nông dân vẫn lo không bán được hàng

Đại đa số người dân trồng đào cho biết, năm nay giá đào, quất không hề tăng giá thậm chí còn giảm đi rất nhiều so với những năm trước đó.

Anh Lê Văn Lâm, thôn Kiến Phong , xã Đồng Thái (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, nếu không bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, thì cứ tầm này hàng năm là khu vực cánh đồng thôn Kiến Phong khách buôn, khách lẻ đến đông như trảy hội, nhưng năm nay đến giờ này tuyệt nhiên vẫn vắng vẻ, thưa thớt.

Anh Lê Văn Lâm, thôn Kiến Phong , xã Đồng Thái đang đánh cây lên cho khách mua

Năm nay, một số nhà còn xuống đồng đánh gốc đào khuân lên trên đường lớn từ rất sớm. Chủ vườn sợ không bán được hoa đào tại vườn như mọi năm nên mang trưng sớm trên đường với mục đích bán được cây nào tốt cây đó gỡ lại chút tiền công chăm sóc đầu tư vào vườn cây cả năm trời.

"Giá đào năm nay nhà anh Lâm bán không hề tăng mà còn giảm đi, những gốc đào cổ thụ trước cứ bán thẳng tiền chục triệu dễ dàng thì năm nay người mua chỉ đến thuê cây về chơi đến hết tết lại mang trả gốc. Những gốc nhỏ hơn thì còn bị giảm giá sâu hơn nữa, nếu tình hình giá đào, quất không được cải thiện trong vài ngày tới thì người trồng đào năm nay coi như không có công" – anh Lâm chia sẻ.

Trao đổi cùng Dân Việt, anh Nguyễn Văn Toản – Trưởng phòng NNPTNT huyện An Dương cho biết, An Dương hiện đang có trên 500 héc ta trồng hoa cây cảnh, tập trung tại các xã Đặng Cương, Hồng Thái, Quốc Tuấn, Lê Lợi, Bắc Sơn, Tân Tiến, An Hưng,…

Hệ thống đường xá, thủy lợi thuận tiện cho người dân trồng cây cảnh. Ảnh: Thu Thủy

Những năm gần đây, TP Hải Phòng đã quan tâm đầu tư làm đường ra đồng, các công trình giao thông thủy lợi và khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Thành phố cũng khuyến khích tích tụ ruộng đất để làm những vùng hoa tập trung, tích cực đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất, hạn chế ruộng bỏ hoang, tăng thu nhập cho người dân.

"Năm nay dịch Covid - 19 căng thẳng kéo dài, thành phố Hải Phòng nâng cấp độ dịch toàn thành phố lên mức 4 (nguy cơ rất cao, vùng đỏ) đúng vào dịp người dân đang vào vụ thu hoạch đào, quất khiến nhiều gia đình trồng đào của huyện rất hoang mang lo lắng". – anh Toản phân trần.





