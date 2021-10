Hải Phòng: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Long Vỹ bị tạm đình chỉ công tác

Chiều ngày 29/10, theo một nguồn tin của PV báo Dân Việt, Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Thế Trung, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bạch Long Vỹ để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày.

Các cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tại Công an quận Đồ Sơn. (Ảnh: Nguyễn Đại)

Được biết, ông Nguyễn Thế Trung mới được điều chuyển về làm Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bạch Long Vỹ từ tháng 9/2021. Trước đó, ông Trung làm Phó Viện trưởng Viện KSND quận Đồ Sơn. Ông Trung được xác định có liên quan đến vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, hiện đang được Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao thụ lý điều tra.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tháng 8/2021, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã có Kết luận điều tra vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án tại Công an quận Đồ Sơn. Liên quan đến vụ việc này, lực lượng chức năng đã bắt giam 5 cán bộ công an quận Đồ Sơn, gồm: Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội, kinh tế; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và thượng úy Nguyễn Viết Công, công an quận Đồ Sơn.