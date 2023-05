Sơn La: Một phụ nữ tử vong tại trụ sở UBND xã

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng (31/5), khi mọi người đến trụ sở UBND xã Mường Lạn thì bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ tử vong nghi do treo cổ.

Một người phụ nữ được phát hiện tử vong tại trụ sở UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Nạn nhân được xác định là bà Th.Th. A, (chưa rõ năm sinh), dân tộc Mông, trú tại bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Theo nguồn tin từ UBND xã Mường Lạn, vào tối ngày 30/5, lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp vận động 2 đối tượng nghi nghiện ma túy tại bản Khá để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Một người được đưa xuống Công an huyện Sốp Cộp, còn bà A. do tuổi cao, sức yếu nên được giữ lại tại phòng làm việc của Công an xã Mường Lạn để test ma túy. Sáng sớm nay (31/5), Công an xã mở khóa tay cho bà A. đi rửa mặt. Một lúc sau, khi Công an xã quay lại về phòng làm việc thì phát hiện bà A. đã tử vong trong tư thế treo cổ bên cửa sổ phòng làm việc Công an xã.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La điều tra làm rõ.