Han So Hee liên tiếng, "đá xéo" tình cũ của bạn trai

Trong một bài đăng trên Instagram hiện đã bị xóa, ngôi sao "My Name" đã viết một bài khá dài, đề cập đến những cáo buộc "transit love" nhằm vào cô. Transit love là từ mô tả các mối quan hệ tình cảm bắt đầu ngay khi kết thúc mối tình trước kia mà không có khoảng thời gian nghỉ. Ngoài ra, Han So Hee cũng gián tiếp đề cập đến Hyeri và Ryu Jun Yeol.

Han So Hee "đá xéo" Ryu Jun Yeol trong bài đăng dài. Ảnh: Soompi.

Han So Hee bày tỏ sự thất vọng về chuyện tình cảm

Một lần nữa, Han So Hee bày tỏ những suy nghĩ và sự thất vọng của mình về câu chuyện đang diễn ra xung quanh cô và bạn trai.

Cô bắt đầu bài đăng dài của mình bằng cách nhớ lại lần đầu tiên cô gặp "người đó" (Ryu Jun Yeol - PV) trong một triển lãm nghệ thuật vào năm 2023.

"Tôi đã bước sang tuổi 30 và trong lúc đang tìm kiếm con đường của mình, tôi đã gặp anh ấy. Cụ thể hơn, chúng tôi gặp nhau vào tháng 11/2023 tại một triển lãm ảnh. (Đó là lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Những bình luận sai sự thật cho rằng chúng tôi đã biết nhau trước đó, tôi sẽ đơn giản bỏ qua. Trước cuộc gặp đó, tôi chưa bao giờ gặp anh ấy trong bất kỳ dịp công khai hay riêng tư nào, chúng tôi cũng không quen ai chung. Chú gấu trắng được tôi mua vào năm 2021 thông qua tính năng quà tặng của Kakao Talk)", cô viết.

Nữ diễn viên cũng nói rõ rằng, cô "hoàn toàn không có ý định tiếp cận người này với suy nghĩ không tôn trọng thời gian mà người đó đã dành cho người yêu cũ".

Han So Hee đang nhắc đến việc Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay vào tháng 11/2023, kết thúc mối quan hệ kéo dài 7 năm của họ. Mặc dù chọn không tiết lộ thêm chi tiết, nhưng ngôi sao "My Name" cũng đề cập rằng, cặp đôi đã chia tay vào năm ngoái và "nói lời tạm biệt lần cuối cùng trong khi chúc cho người kia sức khỏe và hạnh phúc".

Han So Hee "đá xéo" Ryu Jun Yeol trong bài đăng dài

Trong tâm thư dài của mình, Han So Hee cũng đề cập đến cuộc gặp gỡ được cho là của cặp đôi đã chia tay Hyeri và Ryu Jun Yeol, cũng như nỗ lực liên lạc của cô với nữ đồng nghiệp nhưng không có kết quả.

"Mặc dù tôi không thể nói trực tiếp về vấn đề tại sao tiền bối viết trong bài đăng xin lỗi rằng, cô ấy (Hyeri - PV) đã hứa sẽ gặp anh ấy vào tháng 11/2023, nhưng tôi biết rằng mục đích của cuộc gặp này không phải để nối lại tình cảm. Nếu điều này không đúng thì cô ấy có thể công bố một bài báo phản bác và tôi sẽ rất vinh dự nếu chị có thể tự mình liên hệ với tôi, vì tôi đã cố gắng liên lạc với chị bằng mọi cách có thể nghĩ đến, nhưng đều thất bại", Han So Hee nói.

Ngoài ra, nữ diễn viên "Gyeongseong Creature" còn bày tỏ sự thất vọng với "người đó" (Ryu Jun Yeol - PV), người đã "giữ im lặng" bất chấp những tranh cãi. Liên quan đến những cáo buộc "transit love", Han So Hee chỉ ra rằng, Hyeri và Ryu Jun Yeol đã bỏ nhau một thời gian trước khi họ công khai về việc chia tay với truyền thông.

Về lý do tại sao cô phá vỡ sự im lặng của mình, Han So Hee tiết lộ rằng, cô đang cố gắng bảo vệ những người xung quanh mình. Người hâm mộ của cô, những người đã ủng hộ cô, Giám đốc điều hành công ty của cô và các nhân viên đang phải chịu tổn hại do vấn đề này gây ra. "Nhưng tôi viết bài đăng này sau khi quyết định rằng tôi không thể còn im lặng ngồi đây và chứng kiến nữa", cô viết.

Han So Hee tiếp tục lên tiếng về "chuyện tình tay ba". Ảnh: tv report.

Ngày 16/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã xác nhận mối quan hệ của họ. Vào ngày 18/3, Dispatch đã phát hành loạt ảnh của cặp đôi tại Hawaii. Theo Dispatch, Han So Hee tập trung vào điện thoại trong khi Ryu Jun Yeol chỉ nhìn cô trong im lặng.

Mối quan hệ của họ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cả Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích. Han So Hee đã viết một bức thư giải thích, xin lỗi và khẳng định cô không phải là "người thứ ba".

Trong chiều 18/3, Hyeri cũng đã đăng một bài viết xin lỗi khán giả vì sự rối loạn trong chuyện riêng tư và sau đó cô đã xóa bài viết này sau khoảng 3 tiếng. "Tôi chân thành xin lỗi vì những tranh cãi đã xảy ra trong vài ngày qua vì cảm xúc cá nhân của tôi. Tôi không ngờ hành động nhỏ của mình lại có thể tạo ra một tác động lớn như vậy. Nếu đã làm tổn thương bất kỳ ai thì tôi chân thành xin lỗi", cô chia sẻ.

Theo Hyeri, vào tháng 11/2023, tin tức về việc chia tay của cô và bạn trai cũ đã được đăng trên một tờ báo. Quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Cả hai đã có những cuộc trò chuyện nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định. Từ đó đến nay, họ không có bất kỳ liên lạc hay cuộc gặp gỡ nào khác.