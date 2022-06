Về Trạm Lộ (huyện Thuận Thành) những ngày cuối tháng 5, đi giữa "Hàng cây nông dân" tỏa bóng mát dài gần 2 km tại thôn Nghi An (do Hội ND xã tổ chức trồng, chăm sóc) ông Chu Văn Hồng - Chủ tịch Hội ND xã cởi mở: "Từ ngày có hàng cây, bà con giảm hẳn tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rông gia súc. Chi hội phân công cụ thể từng gia đình nơi có hàng cây thường xuyên chăm sóc cây. Đây là một trong những phong trào có ý nghĩa lớn, sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng sâu rộng, kêu gọi nhân dân tham gia BVMT, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp".



Hội ND xã còn phát động mỗi hội viên trồng và chăm sóc 1 cây tại khu vực mình sinh sống. Thôn Ngọc Nội được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Trạm Lộ với hơn 1.000 hộ dân, hầu hết các gia đình đều trồng cây bóng mát và cây ăn quả tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình trồng lúa dưới những con đường rợp bóng cây xanh mát được hình thành từ sáng kiến xây dựng "Hàng cây nông dân. Ảnh: Nguyễn Thu

Ngoài phong trào trồng cây xanh, nông dân Trạm Lộ thực hiện tốt công tác làm sạch đồng, ruộng. Ngoài định kỳ 1 năm 2 lần vào vụ xuân, mùa, Hội tổ chức dọn vệ sinh đồng ruộng và phối hợp với Khuyến nông xã thường xuyên thăm đồng, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật.

Toàn xã có khoảng 300 thùng rác di động đặt tại các cánh đồng để thuận tiện cho việc thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng, qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân, hạn chế thải chất độc hại, cải thiện môi trường đồng ruộng. Trạm Lộ là một trong những đơn vị tiêu biểu của Thuận Thành trong phong trào "Làm sạch đồng ruộng, bảo vệ môi trường quê hương".

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

"Tiêu biểu như công trình "Hàng cây nông dân" được phát động từ năm 2012, đến nay các cấp Hội ND trong tỉnh đã trồng được trên 168.000 cây xanh các loại" - ông Sâm thông tin.

Năm 2022, Hội ND các cấp trong tỉnh Bắc Ninh dự kiến trồng 60.000 cây xanh để bổ sung cho công trình "Hàng cây nông dân" của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lên 220.000 cây.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực để hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện mục tiêu trồng 1,5 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bắc Ninh.