Hàng không tìm giải pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho khách đi máy bay

Ngành hàng không sắp bước vào cao điểm lễ 2/9 cũng như giai đoạn cuối năm. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian, quy trình làm thủ tục tại các sân bay được đánh giá là giải pháp hữu hiệu và cần thiết tránh tình trạng quá tải.



Liên quan đến vấn đề trên, tại hội thảo về áp dụng công nghệ số tạo ra chuyến bay không tiếp xúc vừa qua, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số vào dây chuyền phục vụ trong ngàng hàng không dân dụng.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, One ID là công nghệ số tạo ra chuyến đi không tiếp xúc, tối ưu hóa các quy trình làm thủ tục tại sân bay cho hành khách. Ngành hàng không Việt Nam sẽ tăng cường chuyển đổi số.

Ngành hàng không tăng cường áp dụng công nghệ chuyển đổi số. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, công nghệ One ID sử dụng nền tảng số thông minh dùng chung cho nhiều người, giúp các tổ chức, doanh nghiệp hàng không tinh gọn nguồn nhân lực, góp phần giảm giá thành vé bay rẻ và cạnh tranh, lợi nhuận doanh nghiệp hàng không tăng và quản lý Nhà nước tốt hơn.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đã ra kế hoạch triển khai hệ thống ACV ID cho các chuyến bay quốc nội, quốc tế tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam trong thời gian tới. Mục đích giúp hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, quản lý được vé, thông tin về sân bay, kênh liên lạc giữa các nhân viên trong sân bay, các hãng hàng không và đối tác.

Việc ứng dụng công nghệ trong việc làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không được áp dụng rộng rãi trong thời gian tới sẽ giúp giảm thời gian thông quan, tăng năng lực vận chuyển tại các cảng hàng không, cải thiện tính chính xác, tăng hiệu quả quy trình đảm bảo tiện nghi, trải nghiệm đối với khách hàng.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức trong việc triển khai One ID đó là việc đầu tư vào hệ thống phần mềm, phần cứng, chuyển đổi nâng cao nhận thức nhân lực, cân đối tính toán lợi nhuận chi phí hiệu quả kinh tế; an ninh mạng hàng không, an toàn thông tin, sử dụng nền tảng số với dữ liệu dùng chung phải đồng bộ hóa trang thiết bị...

ACV cũng cho hay, vừa qua, đơn vị đã thử nghiệm giải pháp xác thực sinh trắc học toàn trình cho hành khách (ACV ID) tại Cảng hàng không Phú Bài, Cảng hàng không Điện Biên, cho phép sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình xác thực thông tin bằng công nghệ nhận dạng sinh trắc học, hình ảnh và khả năng thẩm định thông tin chuẩn xác.