Lãnh đạo Bình Định yêu cầu tổng hợp xe tải "cơi nới" thùng gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam xử lý

Ngày 19/9, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe.

Thực hiện ý kiến của Bộ GTVT về việc tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, UBND tỉnh Bình Định giao Sở GTVT, Công an tỉnh phối hợp triển khai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông.

Phương tiện vi phạm bị buộc tháo dỡ, cắt bỏ phần cơi nới trước sự giám sát của lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định. Ảnh: GT.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng xe, đặc biệt là kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa...) và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm vào ban đêm.

Kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành lưu thông trên các tuyến đường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng lưu ý, tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt các xe cơi nới kích thước thành thùng, làm cơ sở lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe. Tổng hợp các xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam, để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở dăm gỗ trên tuyến Quốc lộ 19. Ảnh: GT.

Ngoài ra, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hoá, mỏ vật liệu thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng quá tải trọng, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

"Nắm bắt thông tin, phản ánh của các cơ quan báo chí để kịp thời phát hiện và xử lý phương tiện vi phạm", lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã ra quân nhiều đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thực hiện loạt giải pháp chặn đứng tình trạng này.

Sau khi triển khai đã đạt những kết quả đáng kể, tình trạng xe quá tải, quá khổ trên địa bàn giảm rõ rệt.