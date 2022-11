Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Văn Phiên, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp phường Hoàng Diệu cho biết, trên địa bàn phường Hoàng Diệu đang xảy ra hiện tượng đào của người dân chết hàng loạt. Đây là lần đầu tiên người dân gặp phải tình trạng này.

Ông Phiên cho hay, trên địa bàn phường Hoàng Diệu có khoảng 200 hộ trồng đào, tổng diện tích khoảng 16 ha. Năm nay, các hộ trồng hơn 40.000 gốc đào, trong đó có khoảng 11.000 - 12.000 gốc đào thế, còn lại là đào thường để cung cấp ra thị trường Tết 2023. Nhưng đến thời điểm này đã có khoảng 4.000 gốc đào thế, 8.000 gốc đào thường của 148 hộ trồng đào bị chết, người dân phải phá bỏ. Số lượng đào chết vẫn gia tăng mỗi ngày.

Đến thời điểm này người dân ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình đã bị thiệt hại khoảng 4.000 gốc đào thế, 8.000 gốc đào thường. Ảnh: Bình Minh

Nguyên nhân dẫn đến đào chết hàng loạt, ông Phiên cho rằng, có thể mới đây do đợt rét nặng, sau đó mưa dài ngày. "Gia đình tôi cũng có cả trăm cây đào bị chết. Ước tính cứ 100 gốc đào chết thì thiệt hại khoảng 100 triệu đồng", ông Phiên nói.

Đang cặm cụi nhổ những gốc đào chết để làm củi đốt, ông Vũ Huy Giảng, tổ 9 phường Hoàng Diệu buồn bã nói với Dân Việt: "Vườn đào nhà tôi bị thiệt hại khoảng 60%, số còn lại cũng rất khó bán do lá to bị héo, lá non nhăn nheo. Chúng tôi đang cố vận dụng kinh nghiệm để “chữa trị” nhưng không khả quan. Nếu sống đào cũng không thể nở đúng dịp Tết và không đẹp”.

Ông Giảng cho hay, năm nay gần như mất trắng, bây giờ không thể phục hồi được gì nữa. Tính toán sơ bộ, mỗi cây đào thế bị chết, ông mất khoảng 3 triệu đồng.

Do đào chết quá nhiều, người dân chỉ còn cách nhổ bỏ để làm củi. Ảnh: Bình Minh.

Trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Phương (65 tuổi, trú tại P.Hoàng Diệu) có hơn 300 gốc đào, chủ yếu đào thế đang xanh mướt bỗng nhiên héo rũ khiến vợ chồng ông mất ăn mất ngủ.

Ông Phương nhớ lại những năm trước, mỗi vụ đào ông thu về khoảng 700 triệu đồng tiền lãi, nhưng năm nay ông xác định mất trắng.

Theo ông Phương suy đoán, có thể sau những trận mưa dồn dập tháng 9 vừa qua nước rút không kịp khiến các gốc đào bị úng nước.

Theo người dân, số đào còn sót lại cũng rất khó bán vào dịp Tết do lá to bị héo, lá non nhăn nheo. Ảnh: Bình Minh

Vào thời điểm này hàng năm, ông phải thuê người phủ rơm rạ ở gốc đào để giữ nước cho cây. Tuy nhiên, năm nay thân cây khô dần, lá héo, những gốc đào tiền triệu, nay chỉ còn là đống củi khô, nhiều hộ dân đến xin đào gốc mang về làm củi.

Đến thời điểm này, ông Phương ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng tiền chi phí chăm sóc.

Theo Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp phường Hoàng Diệu, khó khăn hơn cả là những hộ dân nhận gốc đào của cơ quan, đơn vị thuê chăm sóc trong cả năm nay. Mỗi gốc đào có giá hàng chục triệu đồng, giờ giữa hai bên cũng chưa thỏa thuận được phương án xử lý thỏa đáng.