Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Bích (ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phát triển nhiều mô hình hiệu quả nhờ vay vốn Ngân hàng CSXH

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích luôn trong hoàn cảnh khó khăn, bởi thu nhập chủ yếu từ 2 con bò nái. Năm 2018, gia đình ông được Ngân hàng CSXH cho vay 30 triệu đồng để mua thêm 3 con bò lai sind về nuôi.

Nhờ chăm sóc tốt, đến nay đàn bò nhà ông đã phát triển lên 10 con, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Sử dụng vốn vay Ngân hàng CSXH hiệu quả, gia đình ông Bích không những thoát cảnh khó khăn mà còn là hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương.

Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, nhiều mô hình kinh tế ở xã An Nhứt đã phát huy hiệu quả như: Trồng hoa lan, trồng nấm bào ngư xám, trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi bò, vịt. Nguồn vốn ưu đãi này đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho 2.803 lao động; xây dựng hàng trăm công trình nước sạch và vệ sinh môi trường…

Từ vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH, nông dân xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư nuôi bò hiệu quả. Ảnh: Văn Minh

"Tính đến thời điểm hiện tại, đa số các hộ đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện. Các hộ đã tăng thu nhập cho gia đình mình để thoát nghèo, minh chứng là xã An Nhứt chỉ còn 7 hộ nghèo, giảm 140 hộ so với năm 2016, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã", ông Nguyễn Tường Thành - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhứt khẳng định.

Bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng

Không riêng gì người dân ở xã An Nhứt, huyện Long Điền mà trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách được Ngân hàng CSXH triển khai rộng rãi, phủ sóng đến hết các địa phương trong toàn tỉnh.

Ông Lê Văn Trương - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Qua 20 năm hoạt động, tổng nguồn vốn đạt 3.659 tỷ đồng, tăng 3.597 tỷ đồng. Từ 3 chương trình vay ban đầu, đến nay chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện cho vay 13 chương trình theo chỉ định của Chính phủ và của UBND tỉnh; doanh số cho vay đạt 10.656 tỷ đồng; doanh số thu nợ 7.064 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH đã phối hợp với các sở, ban ngành, các hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương tái đầu tư kịp thời. Đến 31/8/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại chi nhánh Ngân hàng CSXH đạt hơn 3.636 tỷ đồng, với 72.714 hộ dư nợ, tăng 3.584 tỷ đồng so với ngày thành lập.

Trong quá trình triển khai cho vay, đơn vị luôn bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ, chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Khi bình xét đối tượng cho vay được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của trưởng khu phố, thôn và lãnh đạo hội đoàn thể ủy thác. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo định kỳ và đột xuất. Qua công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho thấy, đồng vốn đã và đang phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 126 đã giúp 34 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vay 127 tỷ đồng với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 11.823 lao động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp; thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã hỗ trợ cho vay 700 em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện để học trực tuyến.