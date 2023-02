Xã Mường Lai là một địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, nơi có Đội du kích Cổ Văn - lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây còn là vùng đất gắn với nền văn hóa sông Chảy, một trong 3 vùng văn hóa đặc trưng của tỉnh Yên Bái với những truyền thuyết, huyền thoại, trường ca khảm hải, hát cọi, hát khắp, hát lượn phong slư, lễ hội, tiếng chiêng, tiếng trống âm vang trong mỗi bản làng.

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về lễ hội "Xo May" ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu

Từ xa xưa, trong đời sống văn hóa tâm linh người Tày xã Mường Lai đã tồn tại nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong mỗi gia đình người Tày là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, tín ngưỡng thờ thần cũng rất phổ biến trong mỗi bản làng, các thần thổ công (ông Địa), thành hoàng làng, thần núi, thần sông, thần lửa…được dân làng thờ chung trong mỗi dịp lễ hội.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các thôn trong lễ hội "Xo May". Ảnh: Hoàng Hữu.

Lễ hội "Xo May" gắn với lễ cầu Đình Nà Ngàm có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc xã Mường Lai vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. "Xo May" là tiếng Tày, dịch ra nghĩa là cầu may. Còn cầu đình là nghi thức thể hiện lối sống cộng đồng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt bội thu.

Hôm nay (ngày 4/2), xã Mường Lai tổ chức lễ hội "Xo May" 2023. Tại lễ hội đã diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Lễ rước tại đình Nà Ngàm; thi không gian trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng do chính bà con làm ra; tổ chức các trò chơi dân gian đánh quay, vá yến, đi cà kheo; thi giã bánh giầy, gói bánh chưng của người Tày, thi đan lát..

Chào đón du khách trong lễ hội "Xo May". Ảnh: Hoàng Hữu.

Đặc biệt, tại lễ hội "Xo May" còn trình diễn điệu múa Dậm Thuông – điệu múa truyền thống mang tính chất cộng đồng của người Tày với hơn 200 diễn viên quần chúng tham gia. Theo quan niệm, điệu múa Dậm Thuông như một hình thức mời thần linh chứng giám, vừa là để cảm tạ và cầu xin sự no ấm, may mắn cho một năm mới an lành, một mùa lúa thóc, trâu bò đầy nhà.

Lễ hội "Xo May" đã thu hút hàng nghìn du khách tham gia, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tày xã Mường Lai.

Một số hình ảnh tại lễ hội "Xo May" xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái:

Các tiết mục văn nghệ tại lễ hội "Xo May" xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Không gian trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng do chính bà con làm ra. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thi đan lát trong lễ hội "Xo May". Ảnh: Hoàng Hữu.

Trong bộ trang phục truyền thống của người Tày, các chị em cùng nhau gói những chiếc bánh chưng gù truyền thống. Ảnh: Hoàng Hữu.

Xinh tươi trong bộ áo chàm, thiếu nữ người Tày khéo léo làm bánh giầy trong lễ hội "Xo May". Ảnh: Hoàng Hữu.

"Tức kháng" - đánh khẳng, trò chơi dân gian thu hút nhiều du khách. Ảnh: Hoàng Hữu.

Điệu múa Dậm Thuông – điệu múa truyền thống mang tính chất cộng đồng của người Tày được biểu diễn với hơn 200 diễn viên quần chúng tham gia. Ảnh: Hoàng Hữu.