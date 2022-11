Sứt môi – hở hàm ếch là loại khuyết tật thường gặp nhất trong các dị tật bẩm sinh. Ở Việt Nam, tỉ lệ của bệnh này 1/700 trẻ ra đời. Khiếm khuyết này không gây tử vong nhưng ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và những em bé kém may mắn ấy khi lớn lên còn phải đối mặt với những mặc cảm, tự ti.



Các bác sĩ khám sàng lọc cho những trẻ bị hở hàm ếch, sứt môi trước khi được phẫu thuật để tìm lại nụ cười trọn vẹn. Ảnh: Thắng Tình

Nhằm mang đến "điều kỳ diệu" cho những trẻ em mắc khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận, từ năm 2015, bệnh viện Quốc tế Vinh đã phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, tổ chức Operation Smile Việt Nam đã khám và phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em, mang lại nụ cười trọn vẹn cho các em và gia đình. Hành trình không ngừng nghỉ này đã và đang chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ về một tương lai tươi sáng.

Chị Hồ Thị Thoa (quê ở tỉnh Quảng Trị) cùng con gái vui vẻ khi may mắn được tham gia chương trình với hi vọng con gái sẽ có một nụ cười trọn vẹn, mở ra một tương lai tươi sáng. Ảnh: Thắng Tình

Chị Hồ Thị Thoa (SN 2001, quê ở tỉnh Quảng Trị) có con gái là cháu Hồ Thị Chinh (18 tháng tuổi), từ khi sinh ra cháu Chinh đã không may bị hở hàm ếch rất nặng, cháu bú mẹ và ăn gặp nhiều khó khăn. Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, chưa đủ điều kiện để làm phẫu thuật cho con. Rất may mắn, con gái của chị được phẫu thuật miễn phí nên chị vô cùng vui mừng. Ngay từ ngày hôm qua chị đã cùng con gái lặn lội đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để chắc chắn rằng con gái mình không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho đại diện nhà tài trợ và các bác sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Thắng Tình

Chương trình phẫu thuật diễn ra từ ngày 19 – 23/11, với sự phối hợp thực hiện của các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàm mặt đến từ các bệnh viện đối tác ở 3 miền Bắc – Trung - Nam và nhà tài trợ Sika Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc cho hơn 160 trẻ và phẫu thuật khoảng 100 ca.

Với cơ sở vật chất hiện đại, trình độ chuyên môn sâu, sự phối hợp chuyên nghiệp trong từng quy trình y tế giữa các tổ chức và sự miệt mài, cống hiến của tất cả đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, tình nguyện viên sẽ mang đến những cuộc phẫu thuật hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Lê Gia Bảo (8 tháng tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) sẽ được các bác sĩ, chuyên gia phẫu thuật để hoàn thiện lại nụ cười. Ảnh: Thắng Tình

Chị Lê Thị Thu Huyền (SN 2002, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) có con trai là cháu Lê Gia Bảo (8 tháng tuổi) không may cũng bị hở hàm ếch chia sẻ: "Nhiều lúc nhìn con mà em chỉ biết khóc thôi. May mắn có chương trình ý nghĩa này con em sẽ được các bác sĩ phẫu thuật, chỉnh sửa lại những khiếm khuyết của cháu, để cháu có thể vui vẻ như các bạn. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất các các bác sĩ, các nhà hảo tâm đã trao cho gia đình em cơ hội quý giá này".

Chương trình như một điều diệu kỳ đối với các cháu, đây là cơ hội để các cháu tìm lại nụ cười trọn vẹn, mở ra một tương lai tươi sáng. Ảnh: Thắng Tình

Vượt hàng trăm cây số, chị Lương Thị Phăn (SN 1984, trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã cùng con trai là Lương Nam Huy (SN 2020) đến thành phố Vinh từ hôm qua để có cơ hội được phẫu thuật. Đối với gia đình nghèo ở huyện miền núi khó khăn như chị Phăn thì đây là cơ hội tuyệt vời đối với chị để giúp con trai có được một nụ cười trọn vẹn.