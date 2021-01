Hàng xóm kể lúc phát hiện người vợ nằm gục trên vũng máu, chồng con chết cháy trong phòng tắm

Chiều 16/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ngệ An hoàn tất khám nghiệm vụ án khiến anh V.V.C. (37 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) cùng con trai 10 tháng tuổi tử vong sáng cùng ngày.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân lo mai táng. Riêng chị N.T.T. (37 tuổi, vợ anh C.) đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương nặng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.P.

Chiều cùng ngày rất đông người dân thôn 1, xã Quỳnh Hoa, tập trung về căn nhà xảy ra vụ việc để phụ giúp lo hậu sự cho người xấu sổ.

Hàng xóm nạn nhân cho biết cả 2 vợ chồng hiền lành, sống không làm mất lòng ai bao giờ. “Chúng nó hiền lành, chăm chỉ lắm. Không hiểu vì sao nên nông nỗi”, một người hàng xóm nói.

Theo người nhà, anh C. cưới chị T. đã 10 năm và có 3 người con. Trong đó 2 đứa con trai sinh đôi đang học lớp 6, đứa út mới hơn 10 tháng tuổi.

Anh C. là thợ xây hay đi công trình trong tỉnh và cả tỉnh Hà Tĩnh. Còn chị T. ở nhà làm ruộng và chăm sóc các con. Mấy hôm nay, do người thân ốm nặng nên anh C. xin nghỉ ở nhà chăm sóc.

Tối trước hôm xảy ra vụ việc, người dân còn thấy đôi vợ chồng trẻ vui vẻ nói chuyện. Anh C. sau đó còn bế đứa con trai út sang hàng xóm chơi.

Người dân tập trung tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.P.

Nhớ lại sự việc, bà N.T.H. (60 tuổi, xã Quỳnh Hoa) kể khoảng 6h ngày 16/1 có nghe tiếng nước chảy rất lâu trong nhà tắm của gia đình anh C. Thấy không bình thường, bà H. qua gọi cửa nhưng không ai trả lời nên đẩy cửa vào.

Lúc cửa mở, bà H. phát hiện chị T. nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương nên hô hoán. “Nhà sát vách, lại dùng chung ống nước nên thấy bất thường tôi qua xem thì thấy T. đã nằm dưới nền nhà. Hoảng quá, chỉ biết hô người tới cứu”, bà H. kể.

Một số người sau đó đi vào phía trong phòng tắm thì thấy có khói bốc lên, lúc này anh C. đã tử vong trong tư thế ngồi tựa vào tường. Còn con trai út nằm dưới nền cũng đã tử vong. Bên cạnh hai thi thể là bình gas loại lớn.

Theo lãnh đạo địa phương, chị T. bị thương nặng nên sau khi sơ cứu đã chuyển lên tuyến trên điều trị.

Còn hai người con trai sinh đôi hiện sức khỏe bình thường và đang được người thân chăm sóc.