Hành động nhỏ của Vũ Khắc Tiệp khiến Ngọc Trinh xao xuyến không nói nên lời

Hoa hậu Phương Khánh diện váy bó sát, khoe đôi chân dài miên man: “Do you remember when we first met? I thought I had wandere into a dream”. (Tạm dịch: Bạn có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu không? Tôi nghĩ tôi đã lạc vào một giấc mơ).