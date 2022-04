Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay đúng vào những ngày nghỉ cuối tuần thứ 7 và Chủ nhật, nên học sinh, sinh viên và cán bộ công chức được nghỉ bù, kéo dài 4 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến hết ngày 3/5). Dự kiến, lượng hành khách và phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến so với ngày thường.

Bên cạnh đó, lượng khách di chuyển sẽ tập trung vào các thời điểm từ chiều tối ngày 29/4 đến hết ngày 30/4 và trở lại Thủ đô cao vào ngày 3/5.

Ngay từ đầu giờ chiều nay 29/4, hành khách đã bắt đầu tới bến xe Nước Ngầm để về quê nghỉ lễ 40/4 - 1/5. Ảnh: Thế Anh

Tại bến xe Nước Ngầm bắt đầu từ chiều nay (29/4), lượng hành khách về đây mua vé xe để về quê nghỉ lễ đã bắt đầu tăng cao trở lại.

Một số tuyến có lượng khách tăng cao "đột biến" là các chuyến xe có lộ trình bến xe Nước Ngầm đi về Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,... đây là những tuyến có lượng khách tăng cao nhất trong những kỳ nghỉ lễ.

"Hiện bến xe Nước Ngầm cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, bến xe Nước Ngầm cũng chưa nhận được đề nghị được tăng giá vé của các nhà xe", đại diện bến xe Nước Ngầm cho hay.

Người dân đem theo nhiều đồ cá nhân tới bến xe Nước Ngầm để về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Thế Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết: "Nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ tăng rất cao. Đặc biệt là hành khách đi về các tỉnh, địa phương sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt ở những vùng có nhiều danh lam, thắng cảnh, phát triển du lịch....

Theo ông Hùng, lượng khách đi lại trong đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5 có tăng nhưng sẽ không vượt quá năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành của các doanh nghiệp vận tải đăng ký hoạt động tại các bến.

Cụ thể, một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Giang... Lượng hành khách trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ lễ dự kiến sẽ tăng lên khoảng 300% so với ngày thường.

Tuyến đường Giải Phóng hướng về Ngọc Hồi đã bắt đầu đông đúc từ đầu giờ chiều nay 29/4. Ảnh: Thế Anh

Để đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã chỉ đạo Ban quản lý các bến xe tổ chức triển khai các phương án tăng cường số xe, số tuyến cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng khác để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hành khách, tránh tình trạng ùn tắc, lôi kéo, mồi chài khách và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh bến bãi….

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Văn Bằng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội cho biết, Hiệp hội có văn bản tuyên truyền đến các đơn vị doanh nghiệp vận tải về công tác đảm bảo an toàn và phòng chống dịch.

Lượng phương tiện tham gia giao thông vào giờ cao điểm sẽ tăng nhưng phần lớn là phương tiện cá nhân. Trong khi đó, hành khách di chuyển bằng xe công cộng, xe khách có tăng nhưng không thể so được với những năm chưa có dịch bệnh Covid-19.

Hiệp hội cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ xe công cộng, đặc biệt xe vận tải hành khách tuyến cố định hay hợp đồng. Công tác vệ sinh, an toàn 5K phòng dịch bệnh cho lái xe, phụ xe và hành khách được chú trọng. Hiệp hội đề mỗi doanh nghiệp vận tải phải nâng cao ý thức an toàn và phòng chống dịch….