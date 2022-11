Một khẩu súng được tìm thấy bên trong một con gà tươi, được làm thịt kỹ càng tại điểm kiểm tra an ninh sân bay tại Mỹ.

Mới đây, Tổ Chức An Ninh Vận chuyển Mỹ đăng trên Instagram: "Những con gà bí ẩn", sau khi họ phát hiện một khẩu súng nhét trong bụng con gà, do một hành khách muốn đi qua trạm kiểm tra an ninh tại sân bay.

Hành khách nhét súng vào gà tươi để mang lên máy bay

Theo Sari Koshetz, người phát ngôn của TSA, hành khách này đã đến Port-au-Prince, Haiti. Nestor Iglesias, người phát ngôn của Cục Điều tra An ninh Nội địa, cơ quan điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết ông không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vì đây là một "vụ án hình sự đang diễn ra và đã được thụ lý để truy tố."

Khẩu súng nằm bên trong con gà tươi, đã được làm thịt. (Ảnh: CNN).

Việc cố gắng mang súng lên máy bay không phải chuyện lạ tại Mỹ. Đã có 12 vụ diễn ra tại Florida, với các sân bay ở Orlando (129 khẩu), Fort Lauderdale (120 khẩu) và Tampa (102 khẩu) dẫn đầu.



TSA cho biết, gần như tất cả các khẩu súng được phát hiện tại các trạm kiểm soát đều đã được nạp đạn. Koshetz của TSA cho biết trong một tuyên bố: "Một vụ nổ súng vô tình có thể dẫn đến thảm kịch. Mọi hành khách đều có trách nhiệm biết chính xác súng của họ ở đâu trước khi vào cửa kiểm tra an ninh." Đối với nhiều hành khách, việc mang súng đến sân bay dẫn đến bị bắt giữ và phải ra hầu tòa.

Các hình phạt dân sự từ TSA có thể lên tới gần 14.000 USD ngay cả khi hành khách không bị bắt. Súng phải được đóng gói trong hành lý ký gửi. TSA đưa ra các quy tắc cụ thể liên quan đến súng và đạn dược trên trang web của mình.