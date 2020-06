Hạnh phúc trong tầm tay tập 32: Hoàng Cảnh Du đen mặt ghen tuông với tình địch cũ

Sau chuỗi ngày nằm viện, sức khỏe của Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) dần hồi phục và được phép trở về nhà. Những ngày tháng tiếp theo, cô được anh em Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) – Tống Lạc (Trịnh Thủy Tinh) chăm sóc cẩn thận. Mở đầu preview "Hạnh phúc trong tầm tay" tập 32, Tống Lẫm đích thân vào bếp nấu cơm cho hai người phụ nữ quan trọng.

Đứng bên cạnh, Chu Phóng vừa ngắm nhìn Tống Lẫm vừa trò chuyện về công việc của anh. Biết tin Hoắc Thần Đông (Tào Dục Thần) nhiệt tình giúp đỡ Tống Lẫm trong công việc, Chu Phóng vô cùng thích thú. Cô không ngừng khen ngợi chuyên môn và tài năng của cậu bạn lâu năm.

Tống Lẫm "đen mặt" vì Chu Phóng hết lời tán dương Hoắc Thần Đông.

Dù hiện tại, mối quan hệ với Hoắc Thần Đông không còn xa cách, đối đầu như trước nhưng Tống Lẫm vẫn không thấy thoải mái khi Chu Phóng hết lời ca ngợi người từng theo đuổi cô. Anh nhắc nhở Chu Phóng: "Nếu em rảnh có thể khen ngợi anh mà. Em không cảm thấy bạn trai em rất ưu tú sao?".

Đúng lúc này, Tống Lạc bước vào thông báo tin trúng tuyển vào một trường THPT ở nước ngoài. Đây là một tin vui với cô và Chu Phóng nhưng lại trở thành điều khiến Tống Lẫm tiếc nuối. Anh không muốn phải rời xa em gái. Tống Lẫm nhiều lần thở dài những lúc nghĩ đến việc Tống Lạc rời xa vòng tay của mình.

Tống Lạc nghẹn ngào khi phát hiện anh trai luôn yêu thương, bao bọc mình.

Càng gần đến ngày đi du học, Tống Lạc càng nhận thấy Tống Lẫm mang nhiều tâm sự. Tống Lạc nhiều lần nghẹn ngào khi nhận ra tình yêu thương, sự quan tâm của anh trai dành cho mình.

Hạnh phúc trong tầm tay tập 32

Ở một diễn biến khác, Tống Lẫm có buổi gặp gỡ với một cô gái tên Lệnh Hi bàn bạc về vấn đề thu mua cổ phần tập đoàn Vạn Phong. Do không đồng quan điểm, cả hai không thể tiếp tục hợp tác. Trước khi rời đi, Lệnh Hi nhắc nhở Tống Lẫm không nên vì tình yêu mà bỏ qua cơ hội quý giá.

Lệnh Hi kết thúc buổi bàn bạc với Tống Lẫm vì quan điểm khác biệt.

Lệnh Hi nhận định việc Tống Lẫm gây dựng lại sự nghiệp sau thất bại trước Tô Dữ Sơn (Hồ Binh) là chuyện không thể bởi không có nguồn vốn dồi dào. Những lời nói của Lệnh Hi đã lọt vào tai Chu Phóng. Sau khi Lệnh Hi rời đi, Chu Phóng trách móc Tống Lẫm không chia sẻ khó khăn với mình và yêu cầu anh kể hết những khó khăn anh đang phải đối mặt.

"Hạnh phúc trong tầm tay" lên sóng đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) vào các tối trong tuần và sẽ có mặt trên nền tảng xem phim trực tuyến Việt Nam vào trưa hôm sau.