Hành trình gần 10 ngày truy bắt nghi phạm 17 tuổi cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Duy Anh Quân (SN 2006, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) về tội "Cướp tài sản".

Vụ cướp chấn động vùng quê

Khoảng 13h21 ngày 18/8, tiệm vàng Phương Liên ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Theo camera an ninh ghi lại, một nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, đeo găng tay, cầm theo túi nylon màu đen, đi vào cửa cửa hàng này. Lợi dụng chủ cửa hàng ngồi phía trong, quán không có bảo vệ, nam thanh niên này đập vỡ tủ kính, lấy tài sản rồi bỏ chạy.

Camera ghi cảnh nghi phạm bịt kín, mặc đồ đen, vào cướp tiệm vàng: Video: Công an cung cấp.

Chỉ 7 giây từ khi người này bước vào cửa hàng, đập vỡ tủ kính rồi tẩu thoát, hàng chục sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng, đã bị lấy mất.

Tại hiện trường, nghi phạm bỏ lại chiếc búa bằng kim loại và khẩu súng bằng nhựa. Chỉ huy Công an huyện Văn Lâm cho biết sau hơn 20 năm từ khi thành lập huyện, đây là vụ cướp tiệm vàng đầu tiên.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiệm trọng của vụ án, Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Văn Lâm phối hợp điều tra, phá án. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt hung thủ.

Gần 10 ngày truy bắt nghi phạm 17 tuổi

Qua rà soát camera an ninh, cảnh sát xác định trước khi gây án, nghi phạm đi 3 vòng trước cửa tiệm vàng để quan sát. Thấy quán vắng người, người này nổ máy xe chờ sẵn, hướng xe về phía đi Hà Nội, rồi vào cửa hàng thực hiện hành vi cướp tài sản. Quá trình di chuyển, đối tượng liên tục thay đổi cung đường nhằm cắt dấu sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Thời điểm này, cảnh sát chưa thể nhận diện được nghi phạm đến từ địa phương nào. Bởi lẽ, đối tượng này mặc quần áo dài, đeo khẩu trang, mũ trùm kín.

"Đối tượng hoạt động rất manh động, tinh vi. Khi đi khỏi nhà đối tượng mặc quần áo cộc màu vàng, khi cướp thì mặc quần áo dài màu đen. Từ lúc bước vào cửa hàng, đập tủ kính sau đó lấy vàng, nghi phạm chỉ cần 7 giây", thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an huyện Văn Lâm nói.

Búa và súng giả nghi phạm để lại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận định nghi phạm có thể là người ngoài tỉnh, đến làm thuê tại địa phương, các đơn vị chức năng đã tiến hành rà soát người thuê trọ trên địa bàn hai huyện Văn Giang và Văn Lâm. Đặc biệt, cảnh sát đánh giá nhiều khả năng nghi phạm là công nhân làm tại khu đô thị Vinhomes.

"Riêng xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, có khoảng 5.000 công nhân thuê trọ. Chúng tôi phải kết hợp rà soát gần 10 xã ở 2 huyện Văn Giang và Văn Lâm để truy vết đối tượng", chỉ huy Công an huyện Văn Lâm cho biết mất 7 ngày mới rà soát và dựng được chân dung hung thủ.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ở xã Lạc Hồng có một nhóm công nhân quê Nghệ An mới bỏ đi, không có mặt ở địa phương. Qua rà soát camera, cảnh sát phát hiện 1 đối tượng gây ra vụ trộm điện thoại, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng cướp tiệm vàng.

Kết hợp với các dữ liệu điều tra, cảnh sát bắt giữ một nam thanh niên tên Quyết. Tại cơ quan công an, Quyết khai ngày 18/8 có đón một người bạn tên Quân. Tuy nhiên, thanh niên này không thừa nhận việc bạn mình cướp tiệm vàng. Đối chiếu với tài liệu thu thập được, cảnh sát khẳng định nghi phạm cướp tiệm vàng là Lê Duy Anh Quân, người này đang lẩn trốn tại Nghệ An.

Lê Duy Anh Quân bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp.

Lập tức, một tổ trinh sát đi Nghệ An bắt nghi phạm. Tại đây, cảnh sát phát hiện Quân đang chuẩn bị từ nhà bạn gái ở TP. Vinh về nhà ở thị xã Hoàng Mai. Vừa về đến nhà, Quân bị một tổ công tác khác đã đợi sẵn ập vào bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Quân không kháng cự, cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, người nhà nghi phạm rất bất ngờ về hành vi cướp tiệm vàng của thanh niên này.

Tại cơ quan công an, Quân khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Ngày 17/8 đã mua búa, súng đồ chơi và mua xe máy cũ không gắn biển kiểm soát, mang giấu ở nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Chiều 18/8, Quân nhờ bạn chở đến chỗ cất giấu, rồi lấy xe đi cướp. Gây án xong, Quân mang xe đến đoạn đường gần cao tốc ở huyện Văn Giang, giấu xe trong bụi rậm, rồi gọi bạn đưa đi tiêu thụ tài sản. Đối tượng khai cướp được 11 sợi dây vàng và đã đem bán cho 5 cửa hàng.

Theo chỉ huy Công an huyện Văn Lâm, điều khiến lực lượng chức năng bất ngờ là đối tượng mới 17 tuổi, vẫn đang đi học. Quân bị TAND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản. Thanh niên này vẫn đang trong thời gian chấp hành án. Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Văn Lâm cũng khởi tố bị can đối tượng chở Quân đến cướp tiệm vàng với vai trò đồng phạm giúp sức.

Công an huyện Văn Lâm cho biết sự việc cũng là lời cảnh báo với những cửa hàng bán vàng cần nâng cao cảnh giác, thuê bảo vệ, đảm bảo an ninh cửa hàng, tránh để những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.