Hành trình khỏi bệnh ung thư, sống tích cực của Kim Woo Bin "Người thừa kế"

Kim Woo Bin xuất thân là người mẫu tài năng và nổi tiếng của Hàn Quốc. Tới năm 2011, anh mới ra mắt với tư cách diễn viên trong loạt phim White Christmas - bộ phim kinh dị có bối cảnh là trường trung học nằm trên núi cao.

Thời điểm phim ra mắt, nhiều người nhận xét Kim Woo Bin là một trong những diễn viên tân binh trong dàn diễn viên nhưng anh đã thể hiện vai diễn xuất sắc và trở nên nổi bật.

Kim Woo Bin xác nhận đã khỏi bệnh ung thư vòm họng sau 5 năm chiến đấu với bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Elle).

Tên tuổi Kim Woo Bin trở nên nổi tiếng hơn hẳn sau vai diễn trong phim truyền hình School 2013 và The Heirs (Những người thừa kế). Cả hai bộ phim đều ra mắt khán giả vào năm 2013. Một trong những vai diễn đáng nhớ của Kim Woo Bin là vai Choi Young Do - người thừa kế của tập đoàn khách sạn Zeus trong The Heirs. Đây là vai diễn có tính cách thẳng thắn, mãnh liệt trong tình yêu nên đã thu hút được nhiều cô gái trẻ ở Hàn Quốc.

Tháng 5/2017, khán giả bất ngờ khi Kim Woo Bin thừa nhận, anh bị mắc ung thư vòm họng. Nam diễn viên đón nhận tin dữ khi chưa đầy 30 tuổi. Anh quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, rời xa làng giải trí để tập trung điều trị. Với nghị lực phi thường cùng sự chữa trị tận tình của các bác sĩ, Kim Woo Bin dần khống chế được bệnh tật.

Kim Woo Bin là tấm gương về nghị lực sống đáng ngưỡng mộ của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Sina).

Sau 35 đợt xạ trị và 4 lần hóa trị, bệnh ung thư vòm họng của Kim Woo Bin đã được kiểm soát. Hiểu tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe, nam diễn viên luôn cố gắng phục hồi thể trạng và sức khỏe từ ăn uống, tập luyện và giờ giấc sinh hoạt, không thức khuya.

Từ năm 2020, tài tử điển trai xứ Hàn cho biết, anh đã khỏe mạnh và rục rịch muốn trở lại làng giải trí. Anh hạnh phúc khi vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ sau vài năm vắng bóng.

Ngoài việc được chú ý với vai trò diễn viên, Kim Woo Bin còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng để tâm tới cho vị trí đại sứ thương hiệu. Năm 2021, anh trở thành đại sứ cho hãng đồng hồ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre.

Nam diễn viên cho biết anh hạnh phúc khi được nhiều thương hiệu tin tưởng. Với việc là đại sứ của hãng đồng hồ, Woo Bin khẳng định rằng "đúng giờ" là việc anh luôn để tâm và coi trọng, đặc biệt là trong công việc.

Kim Woo Bin được nhiều nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện (Ảnh: News).

Theo SCMP, sau 6 năm phải tạm rời xa màn ảnh do bệnh tật, diễn viên Kim Woo Bin đang trở lại mạnh mẽ và hoạt động sôi nổi. Anh đang là gương mặt gây chú ý với vai chính trong dự án điện ảnh mang tên Cuộc chiến xuyên không (Alienoid) - bộ phim mới được công chiếu tại các cụm rạp ở Hong Kong.

Trong Cuộc chiến xuyên không, Kim Woo Bin vào vai cai ngục quản lý các tù nhân ngoài hành tinh. Trả lời phỏng vấn, nam diễn viên cho biết đây là nhân vật thử thách nhất của anh trong thời gian tham gia diễn xuất. "Tôi cảm thấy phấn khích và biết ơn. Đây chính là nơi tôi thuộc về. Tôi không thể quên cảm giác đóng phim suốt thời gian qua", anh hạnh phúc chia sẻ.

Đầu năm 2022, Woo Bin còn nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Our Blues và phim ra mắt vào tháng 6 vừa rồi. Vai diễn mới của Kim Woo Bin được nhiều khán giả khen ngợi. Với nam diễn viên xứ Hàn, vai diễn trong Our Blues giống như một sự chữa lành tâm hồn với chính anh.

Kim Woo Bin và bạn diễn Han Ji Min trong "Our Blues" (Ảnh: tvN).

Mới đây, tài tử xứ Hàn tiết lộ, anh đã được chẩn đoán khỏi bệnh ung thư vòm họng. Sắp tới, Kim Woo Bin dành thời gian để cống hiến cho khán giả, bù đắp lại quãng thời gian anh tạm vắng. Thời gian tới, anh sẽ tham gia dự án phim viễn tưởng mang tên Black Knight.

Bộ phim Black Knight lấy bối cảnh năm 2071 ảm đạm, nơi mọi người phụ thuộc vào mặt nạ phòng độc để thở do ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Bộ phim hứa hẹn tiếp tục là một tác phẩm đặc sắc và đáng chờ đợi của Kim Woo Bin.

Kim Woo Bin cũng thừa nhận, anh thay đổi nhiều từ khi bị bệnh. Anh chọn lối sống tích cực và luôn trân trọng khán giả. Trước đây, anh không dùng mạng xã hội nhưng trước tình cảm người hâm mộ luôn động viên và ủng hộ, anh đã lập tài khoản Instagram để thông báo tình trạng sức khỏe và trấn an, cảm ơn những lời hỏi thăm, quan tâm từ fan. Ngôi sao sinh năm 1989 thổ lộ, anh luôn nhìn lên bầu trời ít nhất 2 lần một ngày và yêu cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt.

Kim Woo Bin trong "Cuộc chiến xuyên không" (Ảnh: Newsen).

Sau nhiều sóng gió trong cuộc sống và thậm chí từng đối mặt với bạo bệnh, Kim Woo Bin nhận thấy sự bình yên của hiện tại là điều đáng quý nhất. Anh nói: "Trong thời gian nghỉ ngơi, khi nhìn lại tuổi đôi mươi, tôi nghĩ mình đã sống vì tương lai thay vì sống trong hiện tại. Tôi sống vì những mục tiêu. Tôi không cho là thời điểm đó mình tận hưởng được nhiều niềm vui như bây giờ. Khi nghĩ về hiện tại, tôi thấy bớt căng thẳng, hạnh phúc và biết ơn hơn".

Đồng cảm với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Kim Woo Bin tích cực tham gia các công tác từ thiện. Anh ủng hộ các bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi. Tháng 2/2020, Kim Woo Bin quyên góp 100 triệu won (1,6 tỷ đồng) giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khi dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc.

Nói với tờ Style của Hàn Quốc, Kim Woo Bin cho rằng, anh nâng niu từng phút giây hiện tại, không còn âu lo quá mức tới những điều không may mắn. "Tôi đã đọc ở đâu đó, đại loại là khi một người cao tuổi được hỏi về điều tiếc nuối nhất, người đó đã trả lời rằng điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của họ chính là dành thời gian lo lắng về những thứ vô nghĩa. Tôi sẽ không như thế. Đừng lo lắng cho những thứ chưa xảy ra", anh chiêm nghiệm.

Kim Woo Bin học cách sống tích cực, không âu lo sau khi chiến thắng bệnh tật (Ảnh: Osen).

Ngoài một sự nghiệp rực rỡ, một nghị lực sống mạnh mẽ và tích cực, Kim Woo Bin còn khiến fan mê mẩn với chuyện tình đẹp như ngôn tình với nữ diễn viên Shin Min Ah. Họ trở thành một trong những cặp đôi chị em được yêu thích nhất tại làng giải trí xứ kim chi sau khi công khai tình cảm vào tháng 7/2015.

Thời điểm Kim Woo Bin điều trị bệnh, Shin Min Ah luôn ở bên cạnh bạn trai, cùng anh đối mặt với những khó khăn. Tài tử sinh năm 1989 cho biết, chính người yêu là nguồn sức mạnh lớn giúp anh vượt qua đau đớn.

Trong suốt 8 năm bên nhau, Kim Woo Bin và Shin Min Ah ít công khai tình cảm trước công chúng mà thay vào đó là những hình ảnh lặng lẽ bên nhau được cánh phóng viên chụp lại. Fan hi vọng, họ sẽ được chứng kiến một đám cưới đẹp của một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí xứ Hàn.

Mới đây, hình ảnh hẹn hò của Kim Woo Bin và Shin Min Ah tại Pháp khiến fan thích thú. Hai diễn viên ăn mặc giản dị, tay trong tay đi mua sắm và ăn uống. Đặc biệt, nam diễn viên Những người thừa kế tỏ ra thân thiện khi có người nhận ra anh.

Chuyện tình chị em giữa Kim Woo Bin và Shin Min Ah được nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Newsen).