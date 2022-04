Giải thích về câu tục ngữ này, anh Nhật Huy (quận Tân Bình), hướng dẫn viên du lịch, một người có am hiểu về văn hóa Việt Nam, tạm giải nghĩa: "Câu tục ngữ chỉ đơn giản bàn về đặc trưng của địa danh, mà ở đây là hai miền Bắc và Nam, hai đầu của Tổ quốc.



Một cửa hàng của Now Saigon trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10). Ảnh: H.B.Đ.

Theo ông cha ta, khi nói đến ăn uống, thưởng thức thì nên đến miền Bắc; còn nói về lụa là, trang phục, vải vóc thì phải đến miền Nam. Đó là nét độc đáo của hai vùng với hai đặc trưng rõ nét theo quan niệm của ông cha ta ngày trước".

Nói chung, ăn uống phải kể miền Bắc, và hiện ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, nhiều món ăn xứ Bắc đã "Nam tiến" hết sức thành công: phở, bánh cuốn, bún đậu mắm tôm... Vậy còn "mặc Nam" hiện nay ra sao? Hiện tại, Sài Gòn vẫn là một trong những trung tâm thời trang của Việt Nam. Nhưng hiện tại để tìm ra một nhãn hiệu xuất phát từ chính Sài Gòn đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc thì có lẽ hơi khó.

Vậy, có thể thử tìm đến một thương hiệu thời trang đang dần khẳng định được giá trị, được giới trẻ ưa chuộng, và có xuất xứ từ chính mảnh đất này - Now Saigon.

Trước hết, nói về thời trang, phải tìm hiểu về khái niệm "local brand". Đại khái "local brand" là những thương hiệu thời trang của một khu vực nhất định. Và với tên gọi "Now Saigon", thương hiệu này mong muốn trở thành "local brand" của Sài Gòn và của cả Việt Nam.

Bạn trẻ tạo dáng với áo Now Saigon. Ảnh: H.B.Đ.

Kể về quá trình hình thành, thì nhãn hiệu này ra đời từ 2015, với định hướng đánh mạnh vào giới trẻ, với gu ăn mặc "thời trang đường phố"... phù hợp với các hoạt động như đi du lịch, đi chơi thể thao (trượt ván, trượt patin...). Từ định hướng đó, Now Saigon cố gắng xây dựng sản phẩm với các tiêu chí: chất, đẹp, rẻ, bền. Và sau nhiều năm gầy dựng, Now Saigon đã có một lượng tín đồ hết sức trung thành.

Anh Quang Tùng (quận 11), một người ưa chuộng thời trang của Now Saigon cho biết: "Qua bạn bè giới thiệu, em biết được thương hiệu Now Saigon. Sau khi mua thử, em kết luôn nhãn hàng này. Hiện tại, hầu hết quần áo của em đều của Now Saigon. Bởi em mê Now Saigon, nên giờ anh em bạn bè đều gọi em là Tùng "Now". Vừa qua cửa hàng có đợt giảm giá, em tranh thủ sắm luôn 4 cái áo mới, giá chưa đến 1 triệu đồng".

Mấy cái áo mới tậu của anh Tùng “Now”.

Còn anh Lê Thịnh (ngụ quận 10), khách hàng của Saigon Now, lại thích mua đồ ở đây theo một cách khác: "Em đặc biệt thích áo của Saigon Now. Áo ở đây đa phần là theo kiểu unisex (chú thích của người viết: unisex là phi giới tính, nói cho dễ hiểu là nam nữ gì cũng có thể mặc được hết), nên em thường mua áo cặp với bạn gái ở đây.

Hiện tại, em từng trải qua bao nhiêu mối tình, thì em có bấy nhiêu cái áo Now Saigon. Nhiều khi nhìn tủ áo cũng chạnh lòng. Bạn gái có thể chia tay, nhưng gu thời trang thì chắc khó đổi".

Không chỉ thu hút các bạn trẻ dưới 30, những người hơn 30 cũng đến với cửa hàng này. Anh Trần Khiêm (Hóc Môn) kể lại: "Tôi năm nay cũng đã gần 40, sắp bước vào tuổi trung niên. Hôm bữa sinh nhật có đứa bạn tặng cái áo của Now Saigon. Mới đầu tôi định không mặc, vì thấy sao "trẻ trâu" quá.

Mấy hôm trước trời mưa, quần áo giặt không kịp khô, tôi đành bất đắc dĩ lấy cái áo này ra mặc. Ai ngờ đi đến đâu cũng được khen là trẻ ra đến mấy tuổi, nhìn năng động hẳn. Tất nhiên cũng có mấy thằng bạn mất nết bảo tôi mặc áo nhìn y như "trẻ trâu". Thôi kệ, đã vào trung niên, được khen trẻ là vui rồi, dù có là trẻ trung hay trẻ trâu đi nữa".

Có người lại lựa chọn vì lý do công việc. Như anh Nhật Huy vừa đề cập ở đầu bài, với nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch, anh cũng lựa chọn thương hiệu Now Saigon. "Vì lý do nghề nghiệp, tôi lựa chọn quần áo rất kỹ. Vận động nhiều nên áo phải co giãn thoải mái. Làm hướng dẫn viên, nắng gió ngoài đường suốt ngày, nên cần phải bền. Do làm dịch vụ, giao tiếp nhiều, nên cần phải đảm bảo thẩm mỹ.

Nghề du lịch "đóng băng" 2 năm qua, thu nhập của những người làm nghề hầu như không có, lại phải thêm tiêu chí giá cả hợp lý, vừa với túi tiền. Tất nhiên, trong mớ quần áo của tôi, phải có Now Saigon".

Thôi thì, hành trình chinh phục thị trường của Now Saigon chưa biết sẽ tới đâu, nhưng mong thương hiệu này càng thành công hơn.

Để đến một ngày nào đó, một "local brand" của Việt Nam, những chiếc áo "made in Vietnam" được những giai nhân - tài tử của thế giới lựa chọn để bước đi trên những thảm đỏ của các liên hoan phim hoặc ca nhạc quốc tế như Oscar hay Grammy chẳng hạn. Now Saigon làm được không? Chưa biết. Nhưng họ đang đi những bước đi đầu tiên trong hành trình này.