Hành trình truy bắt kẻ đâm người phụ nữ 15 nhát dao để cướp nhẫn vàng

Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Lý Phúc Mạnh (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Mạnh được xác định là kẻ đã dùng dao đâm 15 nhát sát hại một phụ nữ, rồi cướp tài sản. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng Lý Phúc Mạnh đã dùng dao đâm chết chị T. để cướp nhẫn vàng

Sau 2 tháng sống chui lủi do hành vi giết người, đến nay Mạnh mới bị tra tay vào còng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh khá ngoan cố, lì lợm và không hợp tác. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các chứng cứ, Mạnh đã phải nhận tội và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Mạnh khai, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng đã quyết định làm liều và tìm đến nhà của chị Phan Thị T. (SN 1979 quê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Tại đây Mạnh thấy chị T. có đeo một chiếc nhẫn vàng trên tay nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để cướp được nhẫn, Mạnh đã lấy dao đâm 15 nhát vào cổ, bụng, ngực khiến chị T. gục tại chỗ. Khi thấy chị T. đã chết Mạnh gỡ lấy chiếc nhẫn vàng trên tay chị T. rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó Mạnh mang bán chiếc nhẫn lấy tiền tiêu xài cá nhân, rồi bỏ về vùng quê Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sống chui lủi cho tới khi bị bắt.

Theo Công an Đồng Nai, cách đây khoảng 2 tháng, vào sáng 30/10/2020, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ Công an huyện Xuân Lộc về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà số 157, ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc.

Ngay lập tức Công an tỉnh đã cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến hành công tác khám nghiệm điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Phan Thị T. tử vong trong phòng ngủ với 15 vết dao đâm trên cơ thể. Xung quanh thi thể chị T. máu dính vương vãi.

Lực lượng chức năng nhận định đây là án mạng giết người nghiêm trọng với hành vi tàn nhẫn nên lập tức vào cuộc. Từ các dấu vết tại hiện trường, thân nhân của nạn nhân và lời khai của các hàng xóm nạn nhân. Đồng thời công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh của các hộ cận kề. Cuối cùng công an nhận định kẻ gây án là đối tượng Lý Phúc Mạnh. Tuy nhiên, Mạnh lại không có mặt tại địa phương. Do đó các trinh sát đã được điều động đi "săn tìm" đối tượng Mạnh.

Và sau 2 tháng ròng rã truy tìm, đến nay Công an Đồng Nai đã bắt giữ được Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách hiện trường gây án hàng chục cây số. Hiện công an đã di lý Mạnh về Đồng Nai, tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra.