Hành trình vượt hơn 300km mang “Điểm trường mơ ước” đến với trẻ vùng biên

Vượt qua đoạn đường hơn 300km trong đó có 2km đi bộ mới vào được điểm trường Khu Cơn (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa). Những trải nghiệm đó đã giúp chúng tôi hiểu được tại sao thầy cô nơi đây xứng đáng được gọi là “người hùng” khi lặn lội mang con chữ đến với các em học sinh.

Con đường bùn đất dài 2km mà cả đoàn thiện nguyện phải vượt qua để đến với điểm trường Khu Cơn. Ảnh: VN

Chia sẻ về việc mang con chữ đến với học trò nơi đây, cô Lê Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng cho biết: “Con đường đến điểm trường Mầm non Khu Cơn ngày mưa trơn trượt nó trở nên khó khăn hơn gấp bội lần. Bao năm qua, con đường vẫn vậy mỗi khi mưa xuống. Để mang được con chữ đến với học sinh, giáo viên trong trường vô cùng can đảm, nỗ lực để vượt qua con đường lầy lội toàn bùn đất này”.

Đoàn thiện nguyện di chuyển đến điểm trường, nhưng vì con đường quá lầy lội khiến xe không thể vào điểm trường Khu Cơn. Ảnh: LA

Con đường đất vốn đã khó đi, nay lại ngấm mưa làm cho những bước chân của các thành viên trong đoàn thiện nguyện càng trở nên khó khăn khi di chuyển.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết: “Dù đã được thông báo trước về đoạn đường đi, thế nhưng cho đến khi bước đi trên con đường chỉ toàn bùn đất, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả, gian truân của thầy cô giáo nơi đây”.

Xe không thể di chuyển vào điểm trường, vậy nên đoàn thiện nguyện phải đi bộ 2km đường đất vào đến điểm trường. Ảnh: NM

Về phía lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng phòng GĐ & ĐT huyện Lang Chánh cho biết: “Được biết điểm Trường Mầm non Khu Cơn là điểm trường khó khăn nhất trong các điểm trường. Điều kiện đi lại vất vả khiến cô trò tại điểm trường gặp nhiều trở ngại trên hành trình tìm con chữ. Ngày hôm nay, trực tiếp đi trên con đường bùn lầy này tôi mới thấu hiểu sự khó khăn ấy”.

Đoạn đường quá khó khăn vậy nên xe của đoàn thiện nguyện buộc phải dừng lại cách điểm trường khoảng 2km. Ảnh: VN

Để kịp thời gian diễn ra buổi lễ khánh thành điểm trường, đoàn từ thiện đã bắt đầu xuất phát từ sớm. Sau gần 1h đi bộ, đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã có mặt tại điểm trường Mầm non Khu Cơn.

Đôi chân mỗi thành viên đoàn thiện nguyện dường như nặng thêm vì đôi chân dính toàn bùn đất. Ảnh: VN

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó TBT Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng đoàn thiện nguyện đi bộ đến điểm trường Mầm non Khu Cơn. Ảnh: NM

Vượt 2km đoạn đường lầy lội, mọi người trong đoàn từ thiện ai cũng lấm lem bùn đất.

Tại đây, thầy cô giáo cùng các em học sinh, phụ huynh vô cùng phấn khởi chào đón đoàn từ thiện.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn Đọc bày tỏ: “Hoàn thành chặng đường đi bộ, thấy được điểm trường mới khang trang, đẹp đẽ, thấy được niềm háo hức hiện rõ trên gương mặt cô trò đã khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi, tràn đầy sức lực để tổ chức lễ khánh thành điểm trường mơ ước Khu Cơn”.