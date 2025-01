Hành vi mạo danh lãnh đạo cấp cao để trục lợi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Hành vi mạo danh lãnh đạo cấp cao để trục lợi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trên mạng xã hội, những bộ ấm chén in tên lãnh đạo cao cấp kèm theo chữ "tặng" được rao bán, với lý do "in thừa" nên thanh lý. Nhiều người mua về rồi tự khoe được tặng hòng đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, không ít cá nhân còn in tên lãnh đạo, cơ quan nhà nước lên sản phẩm để kinh doanh nhằm trục lợi.

Theo luật sư, hành vi sản xuất, mua bán và sử dụng sản phẩm giả mạo tên cơ quan nhà nước, tên lãnh đạo cao cấp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi mạo danh lãnh đạo cấp cao để trục lợi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự