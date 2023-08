Thuê phòng trọ nơi vắng vẻ, nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02), đơn vị này phát hiện đối tượng sử dụng nickname "Kimthao le" trên mạng xã hội Facebook và Zalo thường xuyên đăng tin nội dung cho, nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không mong muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con. Nghi vấn đối tượng hoạt động mua bán trẻ sơ sinh, mua bán trẻ em nên đơn vị này đã tổ chức xác minh.

Đối tượng Lê Hồng Anh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Ảnh: CACC

Để thuận lợi hoạt động và che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đối tượng thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn.

Ngoài ra, đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, nhóm đối tượng do Lê Hồng Anh (36 tuổi, ngụ quận 4) hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/7, Phòng PC02 phối hợp Công an quận 1 bắt giữ Lê Hồng Anh khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với N.T.T.T (19 tuổi), L.T.H (47 tuổi, cùng quê Bến Tre) tại địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Tại cơ quan công an, T khai nhận là con ruột của H. Ngày 28/6, T sinh một bé trai nặng 2,9kg tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và được bệnh viện cấp giấy chứng sinh. Sau đó, T đặt tên bé là N.H.T nhưng gia đình không đồng ý cho làm khai sinh. Do đang sống cùng cha mẹ ruột, lệ thuộc kinh tế gia đình và gia đình không đồng ý cho T nuôi con của mình.

Ngày 1/7, T làm thủ tục gửi con tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập ở ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sau đó, T sử dụng tài khoản Facebook bình luận muốn cho con ruột trên hội nhóm Facebook "Hội chị em hiến trứng, mang thai hộ, gia đình hiếm muộn".

Ngày 24/7, Lê Hồng Anh chủ động nhắn tin với T muốn nhận bé nhưng T yêu cầu gửi tiền bồi dưỡng là 16,5 triệu đồng. Khoảng 15h ngày 25/7, T cùng mẹ ruột là H giao con của mình cho Lê Hồng Anh để nhận số tiền trên trước căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì bị cơ quan công an triệu tập làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hồng Anh, riêng đối với T và H do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

Hành vi có tổ chức, nghiêm trọng

Theo luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi của nhóm đối tượng Lê Hồng Anh có dấu hiệu của tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" quy định tại điều 151 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Theo đó, hành vi của nhóm đối tượng này mang tính chất chuyên nghiệp như thuê khu nhà trọ vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ sinh, cũng là nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh chờ bàn giao cho người mua. Dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện sau đó khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ… Các hành vi này thoả mãn yếu tố định khung "có tổ chức", "có tính chất chuyên nghiệp" quy định tại khoản 3, điều 151 BLHS. Tội danh và mức hình phạt được quy định cụ thể như sau: Điều 151. Tội mua bán người dưới 16 tuổi.

1.Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; b) Lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để phạm tội; c) Đối với từ 02 người đến 05 người; d) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng…

"Trong trường hợp tái phạm nguy hiểm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản", luật sư Tuấn nhận định.